Вакцинация от коронавируса в Кирове: актуальные данные о работе мобильных пунктов в июле 2021 года

Поставить прививку кировчане могут бесплатно, предъявив паспорт, СНИЛС и полис ОМС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжают открывать новые мобильны пункты. С 24 июля поставить прививку от COVID-19 можно будет в ТЦ «Леруа Мерлен» с 10.00 до 15.00. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На сегодняшний день подобные пункты открыты:

- В парке имени Кирова. Вакцинироваться здесь можно ежедневно с 13:00 до 20:00 до 30 июля;

- На Театральной площади с 09.00 до 17.00 в будние дни и с 08.00 до 15.00 в выходные;

- В ТЦ «Время Простора» на улице Щорса, 95/2. Поставить прививку может любой желающий с 21 по 24 июля с 16.00 до 20.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» с понедельника по субботу с 15.00 до 19.00;

- На площади Маршала Конева. В будние дни и в субботу мобильная бригада будет работать с 15.00 до 19.00

- На набережной Грина в районе Александровского сада на улице Труда, 1. Здесь можно сделать прививку 23, 28, 29, 30 июля с 16.00 до 20.00.

Кроме того, получить защиту от опасного заболевания можно во многих медучреждениях областного центра. Поставить прививку можно бесплатно, предъявив паспорт, СНИЛС и полис ОМС.