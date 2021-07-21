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Общество21 июля 2021 16:02

В Кирове откроются еще три мобильных пункта вакцинации от СOVID-19

Прививку можно поставить также и и во многих медучреждениях
Алексей РомановАлексей Романов
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В новых мобильных пунктах кировчане смогут поставить прививку также бесплатно, предъявив паспорт, СНИЛС и полис ОМС

В новых мобильных пунктах кировчане смогут поставить прививку также бесплатно, предъявив паспорт, СНИЛС и полис ОМС

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове продолжают свою работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Со среды, 21 июля, у жителей областного центра появится возможность привиться от опасного заболевания еще в трех общественных местах города. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Так, новые передвижные прививочные пункты откроются:

- У входа в ТЦ «Jam Молл». Вакцинироваться здесь можно будет с понедельника по субботу с 15.00 до 19.00;

- На площади Маршала Конева в будние дни и в субботу с 15.00 до 19.00;

- На набережной Грина в районе Александровского сада на улице Труда, 1. Пункт вакцинации будет открыт 23, 28, 29, 30 июля с 16:00 до 20:00.

Кроме того, поставить прививку от коронавируса можно и во многих медучреждениях. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.