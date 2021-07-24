Коронавирус в Кировской области: в стационары ежедневно госпитализируют почти по 400 человек с COVID-19

В Кировской области в реанимацию с коронавирусом стали чаще попадать люди среднего и молодого возраста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Минздрава Кировской области каждый день в инфекционные стационары поступает порядка 400 человек с коронавирусом. Из-за большого потока больных приходиться оперативно разворачивать дополнительные койки. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На сегодняшний день лечение от опасной инфекции проходят порядка 11 тысяч кировчан. Из них более 7 тысяч лечатся в домашних условиях. В тяжелом состоянии находятся 257 пациентов. В реанимацию помещен 161 человек. За минувшую неделю зафиксированы летальные случаи людей, чей возраст составляет всего 37-45 лет.

По информации регионального Минздрава, отличия официальных данных от реальных связаны с тем, что в инфекционные стационары госпитализируют только пациентов с тяжелой формой заболевания. Кроме того, в больницу попадают и люди, чье состояние резко ухудшилось во время амбулаторного лечения, а также граждане с серьезными сопутствующими заболеваниями.