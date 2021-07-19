В Кировскую область поступило еще 7800 доз вакцины от коронавируса

Пока жителей Кировской области массово прививают только препаратом «Спутник V». Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 19 июля, в Кировскую область пришла очередная партия вакцины от COVID-19. Поступивший препарат «Спутник V» в количестве 7800 доз будет распределен по всем прививочным пунктам. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито более 273 тысяч кировчан. Из них 205 тысяч поставили уже оба укола. Кроме того в нашем регионе продолжается активная вакцинация лиц старшей возрастной категории. Граждан, чей возраст превышает 60 лет привилось порядка 130 тысяч человек.

Напомним, что получить защиту от опасной инфекции можно как в поликлиниках, так и на некоторых крупных предприятиях и в мобильных пунктах.