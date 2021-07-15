В Кирове открывается очередной мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Доступность вакцинации для жителей Кирова и области позволит в скором времени сформировать коллективный иммунитет. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области продолжается ускорение темпов прививочной кампании. Для этого открываются новые мобильные пункты. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

С 15 по 17 июля вакцинироваться от COVID-19 можно будет в ТЦ «ЭкоЯрмарка». Мобильный пункт начнет свою работу в 10.30 утра, а закончит в 15.00.

Кроме того, все желающие могут поставить прививку от опасного заболевания в парке имени Кирова, а также на Театральной площади и в ТЦ «Время Простора» . Подробнее можно узнать здесь.