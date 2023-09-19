Оборудование было не закреплено: в Кировской области на восьмилетнюю девочку упали железные ворота

Инцидент произошел на школьном стадионе в Орлове. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области снова ЧП с падением ворот на ребенка. Сейчас по данному факту ведется проверка. Подробности сообщили в областных Следкоме и прокуратуре.

ВЕДЕТСЯ ПРОВЕРКА

Инцидент произошел вечером 18 сентября в городе Орлове. Восьмилетняя девочка гуляла на школьном спортивном стадионе. Что послужило причиной, доподлинно неизвестно, однако на ребенка рухнули ворота для игры в хоккей с шайбой. В результате юная орловчанка получила травмы лица.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Врачи установили, что здоровью девочки причинен вред средней тяжести.

Сейчас проводится доследственная проверка. После осмотра места происшествия специалисты установили, что ворота не были закреплены должным образом. Следком выясняет причины и обстоятельства произошедшего. В рамках проверки также будет дана оценка действиям либо бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасности пребывания детей на стадионе. Прокуратура контролирует результат мероприятий.

ТАКОЕ УЖЕ СЛУЧАЛОСЬ

Подобные происшествия, кажется, превращаются в тенденцию, и это пугает. Напомним, год назад, в июне 2022 года, в Кирове аналогичным образом пострадал семилетний мальчик. Во время игры в сквере Борцам Революции на ребенка упали футбольные ворота.

В результате юный кировчанин получил очень серьезные травмы - открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом свода черепа, открытый перелом обеих костей правой голени. Врачи вылечили мальчика, однако из-за длительного процесса выздоровления он не смог пойти учиться в первый класс.

Виновником оказался один из сотрудников теруправления Первомайского района. Суд состоялся в августе текущего года. Наказание составило год лишения свободы условно. Кроме того, родители ребенка получили компенсацию морального вреда - один миллион рублей.

КСТАТИ

В минувшем году сразу после инцидента с мальчиком губернатор Александр Соколов велел проверить оборудование на всех открытых спортплощадках Кирова и муниципальных образованиях региона. Проверка прошла, а незакрепленные ворота в Орлове остались. Кто будет за это отвечать, пока неизвестно.