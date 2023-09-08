«Ухо было почти оторвано»: в Кирове врачи спасли мотоциклиста, пострадавшего в ДТП

Молодому человеку провели операцию, избавив его от косметического дефекта и сохранив ему слух. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли молодому велосипедисту, который едва не лишился уха после ДТП. Подробности рассказали в областном Минздраве.

ПОЧТИ ОТОРВАЛО УХО

Инцидент произошел в конце августа 2023 года. 28-летний велосипедист попал в аварию, и с места происшествия его увозила «скорая помощь». С серьезной травмой уха молодого человека доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. После осмотра специалиста пациента перевели в горбольницу №9, которая оказывает специализированную медицинскую помощь по профилю «оториноларингология».

Кировчанину диагностировали рвано-ушибленные раны левой ушной раковины и нижней губы. Если говорить проще - ухо было практически полностью оторвано. Хирурги немедленно взялись за операцию. Вмешательство заняло более часа, и за это время специалисты сумели восстановить ушную раковину.

Мотоциклист серьезно пострадал в результате ДТП. Фото: Минздрав Кировской области

Еще неделю после операции пациент пробыл в стационаре под наблюдением врачей. К счастью, восстановительный период прошел без осложнений, и по его окончании парня выписали полностью здоровым.

Как отмечает главврач горбольницы №9 Сергей Зонов, хирурги проделали отличную работу. Они не только избавили пострадавшего от косметического дефекта, но и сохранили ему качество жизни - то есть слух.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Кировчан призывают соблюдать правила поведения при управлении велосипедом. Это необходимо для избежания подобных ситуаций и касается людей всех возрастов. Основное правило - выбор безопасных маршрутов и соблюдение правил дорожного движения.

Так, например, в мае мы рассказывали о молодой мотоциклистке, которая попала в ДТП и получила серьезные травмы. Жизнь 18-летней девушки висела на волоске. Хирурги провели экстренную операцию и тем самым спасли ее - угроза миновала.

Всех водителей транспорта, будь то автомобили, велосипеды, мотоциклы или самокаты, призывают к неукоснительному соблюдению правил безопасности.