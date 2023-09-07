Онколог рассказала, кому грозят меланома и рак кожи: кировчанам на заметку

Главное - не стесняйтесь обратиться к специалистам, если состояние кожи вас беспокоит Фото: Иван ВИСЛОВ

Один из самых распространенных видов опухолей - кожные злокачественные новообразования. Ежемесячно в Кировской области выявляются новые пациенты с меланомами - опасными, агрессивными онкологическими заболеваниями кожных покровов.

Как не «проморгать» начало болезни, что может стать вашей защитой от таких опухолей - рассказывает «Комсомолка».

А ВСЕ ИЗ-ЗА МУТАЦИЙ

Плоскоклеточный, базально-клеточный рак и меланома - три основных вида рака кожи. Есть еще редкие типы - саркома и аденокарценома придатков кожи.

Обо всем по порядку.

Меланома - очень агрессивное злокачественное новообразование. Она развивается из необратимого деления клеток, дающих пигмент меланин. Они отвечают за поддержание цвета кожи, пигментацию, определяют восприимчивость к загару. Измененные (меланомные) клетки делятся бесконтрольно, формируют опухоль и могут давать метастазы.

- Меланома может развиться как на участке кожи, который не изменился, так и на фоне уже имеющегося пигментного образования, - говорит завотделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Кировского центра онкологии и медицинской радиологии Татьяна Русова. - Например, родинки.

По словам Татьяны Ивановны, бесконтрольное деление клеток - основная причина развития любой злокачественной опухоли. А причина самого такого деления - мутации генов клеток. Факторы развития мутации бывают разные, не все они изучены досконально.

Советами делится онколог Татьяна Русова. Фото: минздрав КО

КТО РИСКУЕТ

У меланомы и рака кожи основной фактор риска развития - это чрезмерное солнечное облучение. А самые восприимчивые к нему люди - светлокожие, рыжеволосые, со множеством родинок либо других пигментных проявлений. Может играть роль и наследственность.

Способствовать развитию болезни могут частые травмы родинок и пигментных образований, хронические солнечные ожоги. В меньшей степени могут влиять плохая экология, проблемы с питанием, обилие мяса с нитратами в рационе, чрезмерное потребление спиртного, курение.

К слову, меланома может появляться не только на коже, но и на сосудистой оболочке глаза, а также на любых слизистых (рта, пищевода, кишечника, желудка, влагалища).

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Татьяна Русова советует ежемесячно осматривать кожу и родинки. Они могут поменять цвет, внезапно исчезнуть, увеличиться в размерах. Могут зудеть, «жечься», воспаляться, беспричинно намокать, кровоточить. Если есть что-то подозрительное - сразу идите к дерматологу.

Удалять родинки можно, но только после консультации врача и дермоскопии - специального исследования. А вообще, убирать советуют только родинки, которые рискуют часто травмироваться - в паху, в подмышках, под грудью у девушек и пр.

Прямая профилактика меланомы и рака кожи - воздержание от чрезмерного облучения солнцем. Не стоит загорать в обеденные часы и делать это по 3-4 часа. Ежегодная диспансеризация тоже не помешает.

*по материалам минздрава КО