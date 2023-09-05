Спасли 2 женщин: кировские врачи впервые поставили биопротезы аортальных клапанов

Пациенток спасли в областной больнице. Сейчас обеих уже выписали домой. Фото: минздрав КО

Врачи Кировской областной клинической больницы продолжают внедрять новые технологии работы, спасающие жизни людей. На этот раз - история из кардиохирургического отделения.

С ОДЫШКОЙ И БОЛЯМИ В СЕРДЦЕ

Две жительницы Кировской области - пенсионерки 70 и 69 лет - попали к кардиохирургам областной больницы. Обеих мучили одышка и боли в сердце, обе с трудом переносили любую физическую нагрузку.

По результатам обследований стало понятно: не обойтись без протезирования аортальных клапанов сердца.

Кардиохирургическое отделение больницы ежегодно принимает более 2 500 пациентов, специалисты делают до 2 тысяч операций на сердце. Каждая четвертая проходит в условиях искусственного кровообращения. Кроме того, в среднем за год врачи ставят до 70 сердечных клапанов.

РИСК ТЯЖЕЛЫХ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ

При дегенеративном и инфекционном поражении клапанов сердца пациентам могут ставить механический протез либо биопротез, сделанный из биологических тканей. До недавнего времени использовали только механические полнопроточные аортальные конструкции.

Однако теперь все активнее используют отечественный биопротезы аортальных клапанов сердца. А все потому, что срок механического протеза не ограничен, но при контакте крови с ними могут появляться тромбы. Так что пациенты с такими конструкциями становятся пожизненными «таблеточниками»: нужно постоянно принимать кроворазжижающий препарат и контролировать показатели свертываемости крови.

- При использовании биологических протезов в этом нет необходимости, - отмечает завотделением, доктор медицинских наук Олег Дербенев. - Биопротезы рекомендованы пациентам от 65 лет.

Описанные нами случаи - проблемы с сердцем у 70-летней и 69-летней жительниц региона - как раз решались установкой биопротезов.

- Откладывать операции было нельзя, - говорит Дербенев. - Существовала угроза эмболизации сосудов патологически измененными тканями и кальцинтами разрушающихся клапанов.

Выходит, благодаря биопротезам двух женщин спасли от риска тяжелых инсультов и инфарктов. Обе, к слову, хорошо перенесли оперативные вмешательства. Сейчас пациентов уже выписали домой.