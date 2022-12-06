Кировские кардиохирурги спасли пациента с опасными сердечными заболеваниями

За год в Кировской областной клинической больнице выполняется более 2000 операций на сердце. Фото: Минздрав Кировской области

Кардиохирурги Кировской областной клинической больницы спасли 57-летнего мужчину, поступившего в тяжелом состоянии с нарушениями работы сердца. Об этом сообщает Минздрав Кировской области.

Пациент жаловался на одышку, частый пульс и отеки на ногах. Врачи поставили мужчине сразу несколько диагнозов, в том числе ишемическую болезнь сердца и сложное нарушение ритма. Оперативное вмешательство было крайне необходимо.

Операция по аортокоронарному шунтированию и замене митрального клапана длилась более 3 часов, два из которых – в условиях искусственного кровообращения.

Высокую эффективность для больного показал высокотехнологичный метод радиочастотной абляции. Больному ввели гибкий катетер-проводник, через который подается импульс. Он разрушает участок ткани сердца, ответственный за неправильный ритм. Больному также установили кардиостимулятор. После выписки мужчина ведет обычный образ жизни.

Стоит отметить, что в кардиохирургии областной больницы ежегодно проходят обследования и лечение более 2500 пациентов. По словам заведующего отделением Олега Дербенева, за год выполняется более 2000 операций на сердце, из них более 500 – в условиях искусственного кровообращения.