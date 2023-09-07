В Кирове врачи спасли велосипедиста, которому оторвало ухо после аварии

Хирурги провели операцию, которая заняла более часа. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи помогли велосипедисту с оторванным ухом. Подробности рассказали в областном Минздраве.

В конце августа 28-летний велосипедист попал в аварию. Его доставили в областную травматологию с серьезной травмой уха. После осмотра пациента переправили в горбольницу №9, поскольку там оказывают специализированную медпомощь по профилю «оториноларингология».

Специалисты диагностировали рвано-ушибленные раны левой ушной раковины и нижней губы. Если точнее - ухо оказалось почти полностью оторвано. Хирурги срочно приступили к операции и более чем за час восстановили орган. Еще неделю пациент находился в стационаре под присмотром врачей. Период восстановления прошел без осложнений, и молодого человека выписали полностью здоровым.

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