В Кирове врачи спасли 18-летнюю мотоциклистку, серьезно пострадавшую в аварии

Медики провели девушке экстренную операцию и спасли ее жизнь. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи спасли жизнь молодой кировчанке, попавшей в ДТП и получившей серьезные травмы. Подробности рассказали в областном Минздраве.

МОГЛА ПОГИБНУТЬ ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ

17 мая в Кирове произошла авария: мотоцикл врезался в легковушку. За рулем «железного коня» находилась 18-летняя девушка, которую с места происшествия увезла «скорая помощь». Мотоциклистку доставили в областную травматологию в тяжелом состоянии. Пострадавшую осмотрели нейрохирург и травматолог, после чего оперативно провели компьютерную томографию.

Обследование показало тупую травму грудной клетки и живота, ушиб обоих легких, а также открытый оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Кроме того, у кировчанки была рваная рана правой голени и множественные ссадины. Жизнь девушки находилась на волоске и, чтобы ее сохранить, пациентку перевели в противошоковый зал, где ей провели необходимую терапию и подготовку к экстренной операции.

ПЕРЕНЕСЛА ОПЕРАЦИЮ И ГОТОВИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ

В ходе вмешательства пострадавшей зафиксировали разрушенную бедренную кость аппаратом Илизарова. После мотоциклистку, все еще пребывающую в тяжелом состоянии, перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там она провела пять дней, получая необходимое лечение и находясь под наблюдением врачей.

Как только состояние девушки стабилизировалось, она перешла в отделение множественной и сочетанной травмы. В дальнейшем ей предстоит еще одна операция - остеосинтез бедренной кости (максимально точное сопоставление поврежденных фрагментов - Ред.). Однако сейчас угроза жизни миновала.

БОЛЕЕ 500 ПОСТРАДАВШИХ ПОСЛЕ ДТП ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ

Как рассказали в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, с начала года помощь медиков получили более 530 человек, пострадавших в ДТП. 114 пациентам потребовалась госпитализация, в том числе 21 ребенку.

- Врачи всегда делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациента. Но, каждому водителю необходимо помнить о безопасности, особенно с наступлением летнего сезона и с появлением на дорогах области мотоциклистов, - подчеркнул Михаил Яговкин, главврач Центра травматологии.