За кусь денег не берут: кировские клещи все еще ищут, к кому присосаться

Клещи останутся жизнеспособными до первых заморозков Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» делится обновленными данными об активности клещей в Кировской области.

Спойлер: пики пройдены, новых всплесков быть уже не должно.

ПОД 200 БОРРЕЛИОЗОВ

За предыдущую неделю в медицинские организации обратились 387 кировчан, к которым присосались клещи. 39 из них - дети (9,3%).

С начала сезона от клещей пострадали 18 373 человека. Это больше среднего многолетнего значения. Но, к слову, несколько меньше, чем в прошлом году - он был особенно аномальным.

За неделю зафиксировали еще 2 случая клещевого вирусного энцефалита: заболели только взрослые. А новых случаев клещевого боррелиоза - 4, в том числе 1 у ребенка.

Пациентов с энцефалитом теперь 74, а с боррелиозом - 198. В одной из предыдущих публикаций «Комсомолка» подробно рассказывала, в каких районах Кировской области клещи самые активные и «самые энцефалитные».

ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ

В управлении Роспотребнадзора по Кировской области утверждают, что пиковые сезонные показатели активности клещей пройдены.

- В августе прогнозируется постепенное снижение и отсутствие новых всплесков численности клещей, - пишут эксперты. - Однако наличие их в природе в активном состоянии сохранится до устойчивых заморозков.

Больше всего клещей по-прежнему в лесах, пролесках и вообще на природе. Поэтому особенно важно соблюдать нормы безопасности, если вы пошли по грибы (ягоды) или на шашлыки. Как готовиться к такому отдыху, «КП - Киров» подробно рассказывала здесь.

Важно: опасным остается питье некипяченого (сырого) козьего молока. Ежегодно из-за этого энцефалитом заболевают в среднем 2-4 жителя Кировской области. В нынешнем сезоне такие случаи уже есть.

КСТАТИ

Еще несколько деталей.

На сегодня в Кировской области от клещей обработали 3 136 гектаров земли, почти треть - это летние загородные лагеря для детей. Но это лишь дополнительная мера. Ваша собственная ответственность и внимание к безопасности на природе - более надежная защита.

И в целом напомним, что перед каждым сезонно природно-очаговой инфекции лучше всего делать прививку против наиболее опасной для Кировской области инфекции - клещевого вирусного энцефалита.