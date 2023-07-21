Новые случаи заражения энцефалитом через козье молоко зафиксированы в Кировской области

Клещи все менее активны, но опасность пока не миновала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю в больницы из-за присасывания клещей обратились 562 жителя региона. 61 из них - несовершеннолетний (10,8%).

У 6 человек диагностировали клещевой вирусный энцефалит (2 - дети), а боррелиозом заболели 12 человек, в том числе один ребенок. С начала сезона энцефалит выявлен у 61 жителя Кировской области, боррелиоз - у 182 граждан, - уточняют в управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

Четыре человека, включая ребенка, заразились энцефалитом, выпив сырое козье молоко.

С начала сезона от укусов клещей пострадало более 17 тысяч человек. При этом сохраняется тенденция к снижению активности клещей.