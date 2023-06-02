416 детей пострадали, у пятерых боррелиоз. Названы районы Кировской области, где фиксируют больше всего укусов клещей

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадало 8 537 человек
Фото: Мария ЛЕНЦ
С начала сезона уже 8,5 тысячи кировчан обратились за помощью из-за присасывания клещей. Здесь можно прочитать о способах защиты от них, здесь - о том, где клеща можно исследовать на опасные инфекции.
«КП - Киров» делится свежей статистикой по пациентам и заболеваниям, переданным клещами.
14,5% ПОСТРАДАВШИХ - ДЕТИ
За предыдущую неделю (22 - 28 мая) обратились еще 2 396 кировчан, к которым присосались клещи. 12,5% из них - дети (301 случай). Зарегистрировано 8 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе 1 - у ребенка. У 25 человек диагностировали боррелиоз, 1 из них - несовершеннолетний.
Всего с начала сезона от укусов клещей пострадало 8 537 человек, в том числе 1 242 несовершеннолетних (14,5%), - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
На данный момент клещевым боррелиозом заболели уже 50 жителей Кирова и районов Кировской области, среди них шестеро детей. Клещевой вирусный энцефалит выявили у 8 взрослых и 2 детей.
СТАТИСТИКА УКУСОВ ПО РАЙОНАМ И ОКРУГАМ:
Арбажский: 64 укуса (12 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Афанасьевский: 92 укуса (28 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Белохолуницкий: 109 укусов (12 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Богородский: 34 укуса (6 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Верхнекамский: 88 укусов (13 у детей), у 1 взрослого энцефалит;
Верхошижемский: 99 укусов (18 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Вятскополянский: 32 укуса (11 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Даровской: 138 укусов (24 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Зуевский: 98 укусов (13 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Кильмезский: 54 укуса (16 у детей), у 1 ребенка энцефалит, у 1 взрослого боррелиоз;
Кикнурский: 51 укус (9 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Кирово-Чепецкий: 638 укусов (74 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Котельничский: 331 укус (45 у детей), у 1 взрослого энцефалит, у 2 взрослых боррелиоз;
Куменский: 150 укусов (37 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Лебяжский: 46 укусов (8 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Лузский: 59 укусов (19 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Малмыжский: 43 укуса (13 у детей), боррелиоз у 1 взрослого;
Мурашинский: 80 укусов (12 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Нагорский: 69 укусов (9 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Немский: 45 укусов (14 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Нолинский: 137 укусов (19 у детей), у 1 взрослого боррелиоз;
Омутнинский: 187 укусов (33 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Опаринский: 46 укусов (4 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Оричевский: 354 укуса (64 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Орловский: 103 укуса (22 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Пижанский: 84 укуса (16 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Подосиновский: 128 укусов (24 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Санчурский: 18 укусов (3 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Свечинский: 81 укус (13 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Слободской: 429 укусов (66 у детей), у 1 взрослого боррелиоз;
Советский: 72 укуса (24 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Сунский: 63 укуса (7 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Тужинский: 35 укусов (4 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Унинский: 70 укусов (9 у детей), у 1 ребенка боррелиоз;
Уржумский: 111 укусов (15 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Фаленский: 133 укуса (23 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Шабалинский: 243 укуса (44 у детей), у 1 взрослого боррелиоз;
Юрьянский (вместе с ЗАТО Первомайским): 144 укуса (29 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
Яранский: 128 укусов (14 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;
город Киров: 3 649 укусов (416 у детей), у 6 взрослых и 1 ребенка энцефалит, у 37 взрослых и 5 детей боррелиоз.
Таким образом, не считая Киров, больше всего случаев присасывания зафиксировано в Кирово-Чепецком, Слободском, Оричевском, Котельничском и Шабалинском районах.