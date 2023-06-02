416 детей пострадали, у пятерых боррелиоз. Названы районы Кировской области, где фиксируют больше всего укусов клещей

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадало 8 537 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона уже 8,5 тысячи кировчан обратились за помощью из-за присасывания клещей. Здесь можно прочитать о способах защиты от них, здесь - о том, где клеща можно исследовать на опасные инфекции.

«КП - Киров» делится свежей статистикой по пациентам и заболеваниям, переданным клещами.

14,5% ПОСТРАДАВШИХ - ДЕТИ

За предыдущую неделю (22 - 28 мая) обратились еще 2 396 кировчан, к которым присосались клещи. 12,5% из них - дети (301 случай). Зарегистрировано 8 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе 1 - у ребенка. У 25 человек диагностировали боррелиоз, 1 из них - несовершеннолетний.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадало 8 537 человек, в том числе 1 242 несовершеннолетних (14,5%), - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент клещевым боррелиозом заболели уже 50 жителей Кирова и районов Кировской области, среди них шестеро детей. Клещевой вирусный энцефалит выявили у 8 взрослых и 2 детей.

СТАТИСТИКА УКУСОВ ПО РАЙОНАМ И ОКРУГАМ:

Арбажский: 64 укуса (12 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Афанасьевский: 92 укуса (28 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Белохолуницкий: 109 укусов (12 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Богородский: 34 укуса (6 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Верхнекамский: 88 укусов (13 у детей), у 1 взрослого энцефалит;

Верхошижемский: 99 укусов (18 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Вятскополянский: 32 укуса (11 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Даровской: 138 укусов (24 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Зуевский: 98 укусов (13 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Кильмезский: 54 укуса (16 у детей), у 1 ребенка энцефалит, у 1 взрослого боррелиоз;

Кикнурский: 51 укус (9 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Кирово-Чепецкий: 638 укусов (74 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Котельничский: 331 укус (45 у детей), у 1 взрослого энцефалит, у 2 взрослых боррелиоз;

Куменский: 150 укусов (37 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Лебяжский: 46 укусов (8 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Лузский: 59 укусов (19 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Малмыжский: 43 укуса (13 у детей), боррелиоз у 1 взрослого;

Мурашинский: 80 укусов (12 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Нагорский: 69 укусов (9 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Немский: 45 укусов (14 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Нолинский: 137 укусов (19 у детей), у 1 взрослого боррелиоз;

Омутнинский: 187 укусов (33 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Опаринский: 46 укусов (4 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Оричевский: 354 укуса (64 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Орловский: 103 укуса (22 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Пижанский: 84 укуса (16 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Подосиновский: 128 укусов (24 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Санчурский: 18 укусов (3 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Свечинский: 81 укус (13 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Слободской: 429 укусов (66 у детей), у 1 взрослого боррелиоз;

Советский: 72 укуса (24 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Сунский: 63 укуса (7 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Тужинский: 35 укусов (4 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Унинский: 70 укусов (9 у детей), у 1 ребенка боррелиоз;

Уржумский: 111 укусов (15 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Фаленский: 133 укуса (23 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Шабалинский: 243 укуса (44 у детей), у 1 взрослого боррелиоз;

Юрьянский (вместе с ЗАТО Первомайским): 144 укуса (29 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

Яранский: 128 укусов (14 у детей), энцефалита и боррелиоза нет;

город Киров: 3 649 укусов (416 у детей), у 6 взрослых и 1 ребенка энцефалит, у 37 взрослых и 5 детей боррелиоз.

Таким образом, не считая Киров, больше всего случаев присасывания зафиксировано в Кирово-Чепецком, Слободском, Оричевском, Котельничском и Шабалинском районах.