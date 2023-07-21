Кто мониторит? «Мирный» начнет работу на месте «Марадыковского» в июле 2024-го

Строящийся объект посетили эксперты Общественной палаты и правительственные чиновники. Фото: ОПКО

Экотехнопарк «Мирный» продолжают готовить к открытию.

«Комсомолка» рассказывает, как чиновники и эксперты смотрят на вопросы безопасности объекта, который будет работать на месте «Марадыковского».

НЕ ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проект по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности реализуют в Оричевском районе, на месте бывшего завода «Марадыковский». За проект отвечает «дочка» «Росатома» - ФЭО (федеральный экологический оператор).

Новый завод должны открыть в июле 2024 года. Его проектная мощность - 50 тысяч тонн отходов в год. Это должен быть замкнутый цикл переработки без захоронения.

Представители ФЭО утверждают, что «полезные» компоненты мусора будут по максимуму возвращать в хозяйственный оборот. Отходы от одних стадий переработки станут сырьем для других. Системы безопасности будут современными - возьмут и отечественные, и зарубежные технологии.

По словам начальника службы проектов в сфере экологии ФГУП ФЭО Артема Полякова, на «Мирном» будет смонтирована установка высокотемпературного обезвреживания с утилизацией выделяющегося тепла. Концентрация загрязняющих веществ при выбросах в воздух из установки не превысит уровни ПДК. А в целом на выходе получатся вторичные материалы, «имеющие перспективные направления применения».

Сейчас на «Мирном» трудоустроено 130 человек. Нужны еще 455 сотрудников. Ставку сделают в первую очередь на тех, кто работал на старом «Марадыковском». Рассчитывают и на нынешних выпускников ВятГУ.

ВСЕ ПОКАЖУТ В ИНТЕРНЕТЕ

Эксперты Общественной палаты региона (ОПКО), побывав на «Мирном», однозначно заявили: люди должны знать, как идет строительство, какие технологии будут использоваться на объекте. Жителям региона нужно убедиться, что объект будет безопасен и «узнать реальную картину».

- Нас очень волнует вопрос экологического мониторинга, - подчеркнула председатель экологической комиссии ОПКО Тамара Ашихмина. - Ведь когда здесь был объект по уничтожению химического оружия, была выстроена система мониторинга. А на новом предприятии по проекту оставлен только промышленный контроль.

Эколог объяснила: нормативной базы по экологической «слежке» на таких предприятиях на сегодня нет. «Мирный» же относится к первой категории опасности, а для такого серьезного объекта экологический мониторинг в зоне возможного воздействия необходим. Возможно, тут не обойтись без поправок в федеральный закон, а также еще в ряд документов, регламентирующих деятельность минприроды.

- На объекте будет применяться система автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, - отвечал и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев. - По закону предприятие первой категории негативного воздействия на окружающую среду обязано применять такие системы с 2029 года, а на данном объекте запланирована такая процедура с 2024 года.

Чиновник назвал такой шаг повышенным обязательством, открытостью для граждан и госструктур. Все данные с системы контроля выбросов будут поступать в Росприроднадзор, Гидромет. Предприятие также готово транслировать эти данные через интернет.

Общественники также настаивают, что проверки и мониторинг нужны не только на самом «Мирном», но и в окрестностях. Ведь опыт тех же БХЗ и «Диона» показывает, что «аукаться» производство может на многие километры в разных направлениях.