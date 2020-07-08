2020-07-08T17:33:47+03:00
Общество

Общественники выясняют, насколько безопасен объект «Марадыковский»

Возникшие вопросы они отправили в РосРАО
Виктор Карпов
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В Общественной палате Кировской области состоялось заседание экспертной группы.В Общественной палате Кировской области состоялось заседание экспертной группы.Фото: Виктор Карпов
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Во вторник, 8 июля, в Общественной палате Кировской области состоялось заседание экспертной группы по перепрофилированию объекта «Марадыковский» и комиссии по экологии и природопользованию. Участники обсудили основные вопросы, которые возникли к представленной документации. По словам члена экспертной группы Виталия Пересторонина, «сейчас идет самый ответственный этап. Необходимо рассмотреть предварительные материалы, подготовленные проектировщиками, по оценке воздействия на окружающую среду».

По словам члена экспертной комиссии Алексея Лещенко, в документации не раскрыт вопрос с отходами, которые не прошли контроль. На данном этапе непонятно, где именно они будут храниться. Помимо этого, не предусмотрены действия при аварийной ситуации с жидкими отходами. Так, их планируют хранить в бочках по 200 литров. Однако возможна ситуация когда швы на резервуаре не герметичны, а это может вызвать протечку.

Общественники сошлись во мнениях, что в документах совсем не отражен вопрос с загрязнением почвы. Кроме того, не представлена схема движения отходов по Кировской области. Представители общественной палаты считают, что важно учесть каким образом они попадают на объект.

Все поднятые в ходе заседания вопросы сформированы и отправлены специалистам РосРАО. На следующее заседание планируют пригласить представителей компании. Встреча состоится в онлайн-режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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