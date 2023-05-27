Букет из 45 химических веществ: чем пахнет в Кирове

Летом горожане особенно часто сообщают о неприятных запахах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 26 мая, кировчане массово жаловались на неприятные запахи. Сильнее всего «букет» ощущался в ЖК «Знак» и в «Европейских улочках».

Управление Роспотребнадзора по Кировской области в итоге решило прокомментировать ситуацию и рассказать, как именно в столице региона формируются неприятные ароматы.

«КП - Киров» делится деталями.

107 ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

На северо-западе, юго-западе и западе Кирова работают 14 предприятий. Они занимают 26 промышленных площадок. Именно эти предприятия и осуществляют выбросы загрязняющих веществ.

Всего в воздухе Кирова оказывается 107 химических соединений (59 - жидкие и газообразные, 48 - твердые). При этом 45 веществ имеют запах - из них и складывается неприятный «букет», на который так часто жалуются местные жители.

- Летом управление постоянно мониторирует специфические вещества на территории жилой застройки города, - подчеркивают эксперты. - Мониторинг организован в зоне влияния предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества, обладающие запахом. При этом из сотен замеров превышения ПДК (предельно допустимых концентраций - Ред.) выявляются лишь в единичных случаях, а запах при проведении замеров ощущается.

Это та самая разница, о которой много лет твердят специалисты и общественники: у человеческого носа и любых, даже самых современных приборов разная «конструкция». То, что не является нарушением по выбросам, может давать невыносимый запах, и наоборот.

- Это также обусловлено тем, что запах формируется сложной смесью веществ неизвестного состава, присутствующих в крайне незначительных количествах, - отмечают в Роспотребнадзоре. - При этом нормативы запаха отсутствуют, он не рассчитывается по методикам.

В среднем за сезон в Кирове исследуют до 8 тысяч проб воздуха, неудовлетворительных бывает лишь около 0,3% (9-10 отдельных проб).

СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Основной «вклад» в формирование запаха могут вносить всего несколько предприятий. Роспотребнадзор давно назвал каждое: ООО «Дион», ООО «Кибих» и АО «Агрофирма «Дороничи».

В 2020 году суд удовлетворил иск управления к «Диону» и «Кибиху»: обязал разработать проекты санитарно-защитных зон. Далее предприятия были всего лишь «проинформированы о необходимости принятия дополнительных мер по снижению выбросов дурнопахнущих веществ». А на «Дионе» и «Дороничах» проходили внеплановые проверки. По их итогам также введены санитарно-противоэпидемические мероприятия. Но на этом все.

- При отсутствии установленных нарушений требований законодательства улучшение ситуации по «запаховому» загрязнению атмосферного воздуха в городе напрямую связано с добросовестностью предприятий-загрязнителей в проведении эффективных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, - заключают в Роспотребнадзоре.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Возможно, решить проблему хоть как-то поможет мобильная лаборатория. О том, что она нужна Кирову, общественники тоже твердили далеко не один год.

В феврале 2023-го стало известно, что оборудование уже привезли в Киров и даже успели опробовать. За счет того, что лаборатория передвижная, ее сотрудники смогут быстро реагировать на жалобы горожан и начинать замеры.

Техника позволит выявлять в воздухе и общепромышленные (аммиак, сероводород), и специфические вещества (метилмеркаптан).