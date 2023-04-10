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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:12

Кировские предприятия, которые являются источниками неприятных запахов, готовятся к снижению выбросов

В региональном министерстве охраны окружающей среды разработали дорожные карты
Артем ЗАМЯТИН
И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова рассказала какие меры приняты для борьбы с неприятными запахами. ФОТО: Правительство Кировской области

И.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова рассказала какие меры приняты для борьбы с неприятными запахами. ФОТО: Правительство Кировской области

Фабрики, которые являются источниками неприятного запаха, готовы предпринять меры по борьбе с ним. Об этом рассказала и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова на совещании в правительстве.

Представители ведомства встретились с руководством предприятий и обсудили меры борьбы с источниками «ароматов».

- Сформированы дорожные карты по снижению уровня выбросов пахнущих веществ на 2023 - 2027 годы. Так, АО «Дороничи» и АО «Красногорский» готовятся к запуску биогазовых установок по переработке навоза. МУП «Водоканал» подготовил большую инвестиционную программу до 2027 года, в рамках которой проведут реконструкцию очистных сооружений и сократят площади иловых карт. На площадке Биохимзавода оборудуют автоматические системы контроля и проведут модернизацию очистных сооружений, - рассказала Алла Албегова.

Дорожные карты разместят на сайте мэрии Кирова и министерства охраны окружающей среды. Также контролировать проведение мероприятий будут в Росприроднадзоре и Роспотребнадзоре.

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