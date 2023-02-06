В Кирове в тестовом режиме заработала эколаборатория для исследования воздуха

Мобильный комплекс позволит проводить замеры качества воздуха. Фото: kirovreg.ru

В Кирове в тестовом режиме заработала эколаборатория. Подробности сообщили в областном правительстве.

Первые замеры воздуха прошли в районе Метрограда. Специалисты Минприроды региона ведут пуско-наладочные мероприятия в передвижной экологической лаборатории. После наработки методической базы комплекс начнет работать на постоянной основе.

Оборудование позволит проводить замеры качества воздуха на определение маркерных для запаха веществ - как общепромышленных (аммиак, сероводород), так и специфических, характерных для некоторых предприятий (метилмеркаптан). Лаборатория также сможет оперативно передвигаться по точкам маршрута и выезжать на жалобы горожан.