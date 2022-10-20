В Кировской области с весны 2023 года начнет работать мобильная лаборатория для исследования воздуха

Специалисты выявили содержание аммиака и сероводорода в воздухе. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области следующей весной начнет работать передвижная лаборатория для исследования воздуха. Об этом сообщает правительство региона.

Кировчане продолжают жаловаться на неприятные запахи. В основном, по их словам, пахнуть начинает вечером-ночью. Сотрудники Минприроды провели два выезда, исследовали воздух и взяли пробы на нескольких адресах. По итогу на некоторых из них в воздухе действительно содержались аммиак и сероводород, однако количество оказалось вдвое ниже предельно допустимых концентраций.

- Для того, чтобы выявлять не только общепромышленные выбросы в атмосферный воздух, такие как сероводород и аммиак, но и специфические вещества, которые могут выделять предприятия, например метилмеркаптан, правительством Кировской области принято решение о выделении средств областного бюджета на закупку мобильной лаборатории. Она приступит к работе весной 2023 года, - добавили в пресс-службе правительства региона.

Кировчанам напоминают, что о неприятных запахах можно сообщить по телефону 76-00-00.