2020-01-28T15:47:28+03:00
Общество

Жители Мирного хотят работать на будущем ПТК «Марадыковский»

С этим вопросом они обращаются в общественную приемную РосРАО в поселке
Анастасия РОМАНОВА
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В этом здании располагается общественная приемная, где отвечают на вопросы жителей Мирного.В этом здании располагается общественная приемная, где отвечают на вопросы жителей Мирного.Фото: Анастасия РОМАНОВА
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Сопротивление активистов, кажется, дает трещину. Жители поселка Мирный, эпицентра экологического скандала вокруг строительства ПТК «Марадыковский», вполне готовы работать на будущем объекте. С сентября по декабрь 2019 года в общественную приемную РосРАО в Мирном обратилось 236 жителей. И, по словам ее руководителя Светланы Палешевой, они задают много вопросов о ПТК.

- Люди интересуются сроками открытия производственно-технического комплекса, количеством рабочих мест, заработной платой, - сообщила Светлана Палешева. - Практически все посетители высказали пожелание, чтобы на ПТК работали жители пгт. Мирный, прошедшие обучение по технологическому решению, с повышением уровня квалификационного образования.

Посетители в возрасте 30-50 лет - а их большинство - спрашивают о наличии рабочих мест, видах отходов, методах переработки и логистике. Более старшее поколение, от 55 до 80 лет, волнует развитие системы здравоохранения и модернизации культурных объектов. По заявлению руководителя общественной приемной, все обратившиеся получают подробную информацию по своим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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