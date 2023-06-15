«Дион», «Дороничи» и «Красногорский» - в пятерке предприятий, влияющих на запахи в Кирове

Горожане по-прежнему жалуются на запахи в Кирове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятиям, вносящим наибольший вклад в загрязнение воздуха и формирование неприятных запахов в Кирове, направили предложения об улучшении экологической обстановки.

Напомним, в «пахнущей» пятерке указаны ООО «Дион» (ООО «БИОКОМ»), «Красногорский», агрофирма «Дороничи», МУП «Водоканал» и ООО «Кибих».

«Диону» («БИОКОМу») как предприятиию, сильнее других влияющему на атмосферный воздух своими выбросами, региональное управление Роспотребнадзора предлагает ряд защитных мер: снизить объем выбросов (особенно по аммиаку и сероводороду), то есть «провести первоочередные мероприятия» на очистных сооружениях. Однако это лишь рекомендации экспертов.

Напомним, ранее власти анонсировали модернизацию очистных сооружений на БХЗ, а также запуск биогазовых установок «Дороничами» и «Красногорским».