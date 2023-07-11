Мария Львова-Белова в Кирове: итоги визита детского омбудсмена России

Защитница прав ребенка посетила несколько детских домов и организацию родителей детей-инвалидов. Фото: правительство Кировской области

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на днях побывала в Кирове.

«Комсомолка» делится итогами ее визита.

БОЛЬШИНСТВО ХОЧЕТ ЖИТЬ В СЕМЬЕ

Мария Алексеевна побывала в детском доме «Надежда». Здесь живут дети 1-11 лет с ограниченными возможностями здоровья.

- Региону нужно содействие в аудите помощи детям-сиротам, - сказала Львова-Белова на круглом столе с замещающими семьями. - Важный блок такой работы - помощь замещающим семьям, тем, кто принимает детей. Я сама приемная мама - у меня пять приемных детей. Важно понять, какая помощь нужна.

Родители рассказали о проблемах при поступлении в коррекционные классы, поделились вопросами, возникающими при обучении.

Уполномоченная также посетила школу-интернат № 1 в Кирове, где учатся 50 ребят с проблемами по здоровью. Львова-Белова предложила помочь в поиске замещающих семей для этих детей.

- У ребят свой волонтерский отряд, некоторые даже подрабатывают, - рассказала Мария Алексеевна о визите. - Но при всех достоинствах учреждения большинство детей хочет жить в семье.

Последней точкой маршрута стала организация «Дорогою добра».

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

После в правительстве Кировской области уполномоченная встретилась с губернатором Соколовым.

Глава региона признался: слишком много кировских ребят живет в интернатах и детских домах. Александр Валентинович попросил у Марии Алексеевны методической помощи: нужно налаживать координацию между социальными учреждениями. Ребенок все равно должен воспитываться в семье.

- Наша команда два дня проводила аудит 13 учреждений, где находятся дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей в трудной жизненной ситуации, - поделилась Львова-Белова. - Мы видим, с какой любовью сотрудники учреждений относятся к детям. Многие в короткие сроки уходят в замещающие семьи, но их ряды пополняются. Важно усилить работу с семьями, поддержку семей в социально опасном положении.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ

Соколов и Львова-Белова договорились о следующем:

- в Кировской области создадут службу «Дети в семье». Она будет по индивидуальным планам отрабатывать сложные случаи, чтобы дети сохраняли свои кровные семьи;

- в Кирове проведут второй форум «Жить и воспитываться в семье». В ноябре ведущие эксперты профилактики социального сиротства, руководители министерств и ведомств соберутся на Вятке для обсуждения проблем и обмена опытом.

- в Кирове откроют новое пространство - возможно, заведение. Это должно быть место, где подростки смогут проводить свободное время, получать помощь психологов или просто общаться с друзьями в безопасной обстановке.