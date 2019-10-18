Кировский центр «Дорогою добра» стал доступней для детей с особенностями

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-18T15:27:52+03:00

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Если ты не любишь то, что ты делаешь – то и работать не стоит, наверное. Сотрудники общественной организации «Дорогою добра» (центр развития для детей с особенностями развития) относятся к тем, кто понимает, что делает и искре любят свою работу, и уж тем более – своих учеников. Для того, чтобы центр, где занимаются дети, стал еще более доступным, общественная организация подала заявку на участие в программе по поддержке местных инициатив. К счастью, заявка прошла конкурсный отбор. И на благоустройство было выделено 1,06 миллиона рублей. На условиях софинансирования средства были выделены из областного и городского бюджетов, часть денег собрали население и спонсоры. Также 100 тысяч рублей из фонда, предусмотренного на исполнение наказов избирателей, направил депутат гордумы Владимир Журавлев.

ЧТО СДЕЛАНО

1. Рядом со зданием центра «Дорогою добра» обустроена автопарковка с ливневой канализацией на 15 автомобилей.

2. Выделены зоны для 2 легковых автомобилей или 1 микроавтобуса со знаком «Инвалид», а также 6 мест для детских колясок.

3. Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен ремонт тротуара.

Посмотреть качество и полноту капитального ремонта приехала глава горда Елена Ковалева и депутат Павел Валенчук.

- Реализация данного проекта - яркий пример того, что можно сделать, объединив усилия городской и областной власти, депутатов и всех неравнодушных граждан, - отметила Елена Васильевна. - И, если нам удалось облегчить жизнь юным кировчанам и их родителям, то это, пусть маленькая, но победа в плане создания доступной городской среды. Это еще один шаг к повышению качества жизни семей, чьи дети занимаются в вашем центре.

ДЛЯ СПРАВКИ

Центр общественной организации «Дорогою добра» посещают более 300 детей с особенностями развития. У многих из них имеются заболевания опорно-двигательного аппарата, и проблема передвижения вдоль заставленной машинами улицы, а также отсутствие нормального тротуара создавало для ребят и их родителей дополнительные трудности. Возникали сложности и с проездом колясок.

ВАЖНО

Депутат Павел Валенчук заметил, что материально-техническая оснащенность и наличие грамотных специалистов позволяют оказывать социально-медицинские услуги высокого качества, что способствует всестороннему развитию детей.

Руководитель центра «Дорогою добра» Юлия Мошкина поблагодарила главу города за поддержку, а Елена Ковалева выразила уверенность на продолжение сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU