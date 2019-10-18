2019-10-18T15:27:52+03:00
Общество

Кировский центр «Дорогою добра» стал доступней для детей с особенностями

Деньги на благоустройство территории, в том числе, выделили депутаты Гордумы
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

Если ты не любишь то, что ты делаешь – то и работать не стоит, наверное. Сотрудники общественной организации «Дорогою добра» (центр развития для детей с особенностями развития) относятся к тем, кто понимает, что делает и искре любят свою работу, и уж тем более – своих учеников. Для того, чтобы центр, где занимаются дети, стал еще более доступным, общественная организация подала заявку на участие в программе по поддержке местных инициатив. К счастью, заявка прошла конкурсный отбор. И на благоустройство было выделено 1,06 миллиона рублей. На условиях софинансирования средства были выделены из областного и городского бюджетов, часть денег собрали население и спонсоры. Также 100 тысяч рублей из фонда, предусмотренного на исполнение наказов избирателей, направил депутат гордумы Владимир Журавлев.

ЧТО СДЕЛАНО

1. Рядом со зданием центра «Дорогою добра» обустроена автопарковка с ливневой канализацией на 15 автомобилей.

2. Выделены зоны для 2 легковых автомобилей или 1 микроавтобуса со знаком «Инвалид», а также 6 мест для детских колясок.

3. Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен ремонт тротуара.

Посмотреть качество и полноту капитального ремонта приехала глава горда Елена Ковалева и депутат Павел Валенчук.

- Реализация данного проекта - яркий пример того, что можно сделать, объединив усилия городской и областной власти, депутатов и всех неравнодушных граждан, - отметила Елена Васильевна. - И, если нам удалось облегчить жизнь юным кировчанам и их родителям, то это, пусть маленькая, но победа в плане создания доступной городской среды. Это еще один шаг к повышению качества жизни семей, чьи дети занимаются в вашем центре.

ДЛЯ СПРАВКИ

Центр общественной организации «Дорогою добра» посещают более 300 детей с особенностями развития. У многих из них имеются заболевания опорно-двигательного аппарата, и проблема передвижения вдоль заставленной машинами улицы, а также отсутствие нормального тротуара создавало для ребят и их родителей дополнительные трудности. Возникали сложности и с проездом колясок.

ВАЖНО

Депутат Павел Валенчук заметил, что материально-техническая оснащенность и наличие грамотных специалистов позволяют оказывать социально-медицинские услуги высокого качества, что способствует всестороннему развитию детей.

Руководитель центра «Дорогою добра» Юлия Мошкина поблагодарила главу города за поддержку, а Елена Ковалева выразила уверенность на продолжение сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
С начала 2019 года Кировэнерго отремонтировал более 6 тысяч километров линий электропередачи
55 ударов топором: убийца из Чепецка уверял суд, что оборонялся от приятеля
В Кирове подрядчика, ремонтирующего грунтовые дороги, оштрафуют за срыв сроков
«Россети Центр и Приволжье» присоединилась к Всероссийской акции «День открытых дверей на объектах ТЭК»
В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»
6,5 лет получил житель Котельнича за украденные 75 миллионов рублей
Ночью из-за технических неполадок на три часа задержали самолет Москва-Киров
Подросток, планировавший устроить бойню в кировской школе, вернется в свой класс
Кировским ученым презентуют технические решения по перепрофилированию «Марадыковского»
Проект «УРАЛХИМа» – победитель премии SAP Value Award 2019
В Кирове маршрутный автобус сбил 11-летнюю девочку
«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» реализует в Удмуртии пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями