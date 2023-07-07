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НовостиОбщество7 июля 2023 9:33

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова посетит Киров

Мероприятия рабочего визита запланированы на целый день
Анастасия Николаенко
Мария Алексеевна приедет в Киров 10 июля.

Мария Алексеевна приедет в Киров 10 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Киров с рабочим визитом приедет уполномоченный по правам ребенка России Мария Львова-Белова. Как сообщили в региональном правительстве, детский омбудсмен прибудет в наш регион 10 июля.

График визита достаточно плотный: Мария Алексеевна посетит детский дом «Надежда», Центр дистанционного образования и организацию родителей детей-инвалидов «Дорогою добра».

Ранее мы сообщали о поездке кировских предпринимателей с бизнес-миссией в Киргизию.