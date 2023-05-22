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НовостиОбщество22 мая 2023 12:22

В Кирове супруги приняли в семью 16 приемных детей

С воспитанниками, покинувшими их дом, они держат связь до сих пор
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Родители победили в региональном этапе конкурса ПФО «Успешная семья Приволжья». Фото: kirovreg.ru

Родители победили в региональном этапе конкурса ПФО «Успешная семья Приволжья». Фото: kirovreg.ru

В Кирове состоялся региональный этап конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья». Участие приняли пять семей, воспитывающих трех или более несовершеннолетних детей, имеющих в своем составе усыновленных или находящихся под опекой либо попечительством детей из Кирова и районов области.

Как рассказали в областном правительстве, победу одержала семья Чумаковых из Кирова. Супруги вырастили, кроме родной дочери, 10 детей, оставшихся без попечения родителей. С ними они поддерживают связь до сих пор. Сейчас родители воспитывают еще шестерых приемных детей.

Чумаковы отправятся на окружной этап конкурса, который состоится 7-8 июля в Чебоксарах, и представят на нем Кировскую область.