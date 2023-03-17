«Хотим стать друзьями ребенку»: как кировчане становятся наставниками

Наставник - это человек, который искренне интересуется жизнью ребенка, поддерживает его и помогает подготовиться к жизни за стенами детского дома Фото: Артем ЗАМЯТИН

На днях корреспондент «КП» - Киров» побывал на небольшом празднике, который взрослые организовали для подопечных девочек-подростков. Но не просто взрослые, а наставники. И даже не для подопечных, а для друзей.

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Это всегда чуть больше, чем просто праздник: цветы, презенты от спонсоров, чай с печеньками и фотосессия. Поздравлять друг друга с 8 марта - традиция. Ведь как правило, именно в праздники дети остаются одни.

Эти дети - воспитанники интернатов и детских домов. Взрослые с ними - наставники. Не родители и не опекуны, но люди, которым они не безразличны. Цель всего проекта - помощь в социализации выпускников интернатов.

- Проект «Наставничество» начался с желания работников сиротских учреждений, чтобы кто-то «шефски» присмотрел за их будущими выпускниками, - говорит наставник Елена Драга. - Из чисто человеческого побуждения. Начиналось все более 10 лет назад как эксперимент в Нововятском интернате, но дальше сработало сарафанное радио: пошли новые люди и новые наставники.

ДЕЛИЛСЯ РАДОСТЯМИ

Семья Елены присоединилась к проекту более 6 лет назад.

- Все из моей любви к детям, - считает наставница. - Дело было после третьего декретного отпуска. Наверное, если сделать запрос в небеса, оно само к тебе придет. И вот, однажды вечером я увидела на ТВ передачу «Мой новый друг».

В передаче как раз говорили о проекте наставничества. В тот же вечер Елена прочитала все, что нашла о проекте в интернете. Идею поддержал и муж, и дети.

Семья Елены (второй справа во втором ряду) уже более 6 лет участвует в проекте Фото: Артем ЗАМЯТИН

- Пришел случай! - вспоминает наставница. - Мы сразу поняли, что будем участвовать. Это не приемная семья, не опекунство. Мы ни к чему не обязываем старших детей. Мы лишь хотим стать друзьями ребенку, у которого никого нет.

Этим ребенком стал 15-летний парень из школы-интерната. Семья виделась с ним практически каждую неделю: ходили в гости (то они к нему, то он - к ним), болели на футболе, приезжали навестить в загородный лагерь. Летом были дача, походы, поездка на теплоходе.

- Он быстро привык, что в его жизни появились люди, кому он не безразличен, - отмечает Елена. - И после выпуска из школы-интерната наша дружба не прекратилась! Он звонил и делился радостями: стал старостой группы в колледже, получил квартиру и водительские права, защитил диплом. Мы до сих пор дружим.

Более того, семья в итоге решилась принять (в прямом смысле - стать приемной) девочку-подростка. Она осталась без попечения родителей, жила в интернате только с 14 лет и, конечно, хотела в новую семью. Но это уже совсем другая история.

- Ни один человек не приходит в жизнь другого случайно! - уверена наставница. - Если он появился в твоей жизни, значит, зачем-то это было нужно!

КТО ПОДБИРАЕТ ПАРЫ?

«Наставничество» - проект, к которому может присоединиться практически любой желающий. Главное, чтобы ему было более 24 лет. В списке старших друзей есть, например, студенты. Есть семьи, которые уже воспитали своих детей, выпустили их в жизнь и готовы поделиться своим опытом с другими детьми, а как говорится, чужих детей не бывает.

Есть те, кто не имеет опыта общения с подростками, но кому хватает времени и эмоциональных ресурсов: после обучающих тренингов (а они обязательные на пути к созданию пары!) они тоже делают большие успехи в наставничестве.

- Это не «попробовал - не получилось - не делаю», - подчеркивает Елена. - Это дружба на годы. Наставничество - история ни в коем случае не про дорогие подарки. Это все же про дружбу, помощь и настроение.

В проекте на данный момент работают два психолога. Пара в процессе общения не остается один на один с какими-то проблемами, ее сопровождают психологи, кураторы и более опытные наставники. Сейчас именно психолог подбирает пары наставников и подопечных.

- Наш невероятный психолог Артем Скобелкин часто видится с детьми, узнает их лучше, чтобы потом, максимально учитывая интересы, темпераменты, предпочтения детей и взрослых, составить пары, - отмечает наставница. - И это работает! Раньше делали по-другому, по типу быстрых свиданий. Вместе собирались 10 наставников и 10 детей, по очереди общались, а потом сами дети выбирали себе взрослых друзей. Многие из созданных так пар общаются до сих пор, что очень ценно!

«Наставничество» постоянно расширяется: к проекту подключились школы-интернаты из Бурмакина и Слободского, детские дома из Спицына и Великорецкого. Присоединяйтесь и вы!