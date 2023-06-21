Отпуск в 2023 году: куда едут отдыхать кировчане

Пакуем чемоданы - и вперед! Фото: Алексей БУЛАТОВ

35% кировчан в нынешнем году отправятся в путешествия по России, 21% - за границу, 11% поедут на дачу, 10% ждут походы. Остальные останутся дома или даже возьмут подработку.

Об этом по итогам опроса жителей Кировской области рассказали эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Комсомолка» делится и другими цифрами из исследования.

ОТПУСК ЛЕТОМ 2023

40% опрошенных рассчитывают уложить траты на отпуск в 50 тысяч рублей, еще 38% готовы потратить больше. Остальные затруднились оценить свои расходы на отдых.

Самыми популярными направлениями по России остаются Краснодарский край (пункт назначения 21% кировских отдыхающих), Питер и Алтай. Среди заграничных курортов с теми же цифрами лидирует Турция, далее - Абхазия, Италия, Таиланд, Китай и Эмираты.

Многие жители Кировской области выбирают активный и пляжный отдых. Популярны также экскурсионные туры, санатории, спа, дома и дачи.

Забавно, что санаторный отдых популярнее у молодежи (33%), чем у предпенсионеров и пожилых людей (18%).

Гендерные отличия здесь тоже заметны. Мужчины тяготеют проводить отпуск дома и на даче, а женщин гораздо больше интересуют экскурсионные поездки.

САМИ ПРОТИВ?

Кировчане - трудоголики! 11% опрошенных сообщили, что работодатели настаивали на их отпусках. Труднее всего отправить в отпуск «по принуждению» юристов, менеджеров среднего и высшего звена.

В большинстве таких случаев начальники ограничивались уговорами и частыми напоминаниями. Однако у некоторых доходило до угроз списания отпускных дней без выплат или даже лишения премии.

К слову, 46% респондентов никогда не сталкивались с трудностями при планировании отпусков. Среди остальных нашлись те, кого руководство, напротив, не пускало на отдых. А некоторых и вовсе забывали внести в график отпусков!

Что касается «рабочих включений» во время отпуска, треть кировчан никогда не дергают по таким поводам. Пятая часть опрошенных регулярно берет рабочие задачи даже на отдыхе.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

Кстати, при желании путешествовать по России можно изменить ваши рамки запросов. Ведь и в нашем регионе на лето запланировано множество культурных, спортивных, национальных событий. Подробный календарь от «КП - Киров» по районам опубликован здесь.