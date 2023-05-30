Летние фестивали 2023 года: календарь событий Кировской области

Практически на каждую летнюю неделю выпадают очередные фестивали и акции
Фото: Иван МАКЕЕВ
На лето 2023 года в Кирове и районах Кировской области запланированы десятки акций, фестивалей и праздников. «КП - Киров» делится расписанием самых крупных и популярных событий.
ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ - ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ
3 июня 2023
Деревня Мари-Ошаево Пижанского района
Межрегиональный национальный марийский праздник. Гостей ждут из районов Кировской области, а также Марий Эл.
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
4 июня 2023
Санчурск
Фестиваль вятско-марийской дружбы с гуляниями, выставками, национальными костюмами. При участии мастеров и ремесленников.
КОЛЕСНАЯ ФЕЕРИЯ
13 июня 2023
Яранск
Фестиваль памяти мастера-самоучки Леонтия Шамшуренкова. Игры, викторины, конкурсы технического творчества.
ОРЛОВСКАЯ ЛАДЬЯ
18 июня 2023
Орлов
Шахматистов - профи и любителей - ждут в гости на бал к шахматной королеве и королю. Здесь же ожидаются мастерские, встречи со сказочными героями, представления и конкурс по инкрустации соломкой.
РОК НАД ВЯТКОЙ
23 - 25 июня 2023
Гнусино, загородный комплекс
Рок-фестиваль также проводится ежегодно. Подтвержденные участники нынешнего феста - «Йорш», «Калинов мост», «Кирпичи» и «Невский проспект».
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
27 июня 2023
Киров
«Фестиваль фестивалей» - это 8 тематических площадок, концерты кавер-групп и эстрадных студий.
КОРОЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
30 июня 2023
Деревня Ванино Афанасьевского района
Писатели, поэты, публицисты и краеведы соберутся на 11-е чтения памяти В. Короленко, научно-практическую конференцию и праздничные мероприятия.
САБАНТУЙ
1 июля 2023
Вятские Поляны, стадион «Электрон»
Национальный праздник - это концерты, выставка-продажа декоративных изделий, аттракционы, татарская традиционная борьба и пр.
НА ИВАНА КУПАЛА
7 июля 2023
Поселок Ключи Кирово-Чепецкого района
Фестиваль на живописном берегу пруда. В программе запуск венков на воду, прыжки через костер, хороводы, огненное шоу и праздничный салют.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖЕЛЕЗА
7-8 июля 2023
Белая Холуница
Вас ждут демонстрация кузнечного мастерства, выставка-продажа железных изделий, ярмарки, конкурсы и концерты и экскурсии.
ВЯТСКИЙ ЛАПОТЬ
8-9 июля 2023
Кильмезь
Межрегиональный фестиваль мастеров народных промыслов «Вятский лапоть» проводят с 2009 года. Это дань памяти традициям: в 19-м веке здесь плели обувь из липового лыка. Местные умельцы до сих пор плетут ее для фильмов, бань и на сувениры.
МОСОЛОВСКИЙ РАЗГУЛЯЙ!
8 июля 2023
Село Залазна Омутнинского района
Фестиваль собирает поклонников фольклора, народных забав и почитателей старинных традиций. Вас ждут мастер-классы и встречи с народными умельцами.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ГРИНЛАНДИЯ»
14 - 16 июля 2023
Поляна на берегу Быстрицы у села Башарово
По слухам, главной звездой (хедлайнером) нынешнего фестиваля станет Юрий Антонов - исполнитель хитов «Мечта сбывается», «Море», «Анастасия», «Берегите женщин», «Вот как бывает» и многих других.
Фестиваль-2023 станет 29-м по счету. А юбилейная «Гринландия» выпадет на год 650-летия города Кирова.
Фестиваль-2023 на Быстрице станет 29-м по счету. Фото: «ГРИНЛАНДИЯ»
ФЕСТИВАЛЬ «ИСТОБЕНСКИЙ ОГУРЕЦ»
29 июля 2023
Село Истобенск Оричевского района
Соленые огурцы - гордость старинного вятского села. Праздник проводится здесь с 1996 года. Программа ожидается традиционная: шествие, дегустации, игровые площадки, чемпионат по огуречному хрусту и т.д.
ВЯТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
25 июля - 10 августа 2023
Яранск
«Вятская провинция» - всероссийский академический художественный пленэр.
ВАСНЕЦОВСКИЙ ПЛЕНЭР
4 - 9 августа 2023
Мероприятие проходит ежегодно с 2006 года. Цель - популяризовать имена Виктора и Аполлинария Васнецовых и открыть новых мастеров изобразительного искусства.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШЛЯП
5 - 6 августа 2023
Вятские Поляны
«Дом шляп» принимает гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Здесь собираются все любители национальных, редких и дорогих головных уборов.
ДНИ РОМАНТИКИ НА ВЯТКЕ
26 - 27 августа 2023
Киров
Фестиваль искусств проводят с 2015 года в честь нашего земляка Александра Грина. Здесь собираются те, кому ближе не городская суета, а утонченность и романтика.
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
27 - 28 августа 2023
Яранск
Фестиваль народного творчества и ремесла пройдет в Яранске уже не в первый раз. Зрителей ждут ярмарка, концерты, мастер-классы, игры и конкурсы.