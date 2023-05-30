Летние фестивали 2023 года: календарь событий Кировской области

Практически на каждую летнюю неделю выпадают очередные фестивали и акции Фото: Иван МАКЕЕВ

На лето 2023 года в Кирове и районах Кировской области запланированы десятки акций, фестивалей и праздников. «КП - Киров» делится расписанием самых крупных и популярных событий.

ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ - ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

3 июня 2023

Деревня Мари-Ошаево Пижанского района

Межрегиональный национальный марийский праздник. Гостей ждут из районов Кировской области, а также Марий Эл.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

4 июня 2023

Санчурск

Фестиваль вятско-марийской дружбы с гуляниями, выставками, национальными костюмами. При участии мастеров и ремесленников.

КОЛЕСНАЯ ФЕЕРИЯ

13 июня 2023

Яранск

Фестиваль памяти мастера-самоучки Леонтия Шамшуренкова. Игры, викторины, конкурсы технического творчества.

ОРЛОВСКАЯ ЛАДЬЯ

18 июня 2023

Орлов

Шахматистов - профи и любителей - ждут в гости на бал к шахматной королеве и королю. Здесь же ожидаются мастерские, встречи со сказочными героями, представления и конкурс по инкрустации соломкой.

РОК НАД ВЯТКОЙ

23 - 25 июня 2023

Гнусино, загородный комплекс

Рок-фестиваль также проводится ежегодно. Подтвержденные участники нынешнего феста - «Йорш», «Калинов мост», «Кирпичи» и «Невский проспект».

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

27 июня 2023

Киров

«Фестиваль фестивалей» - это 8 тематических площадок, концерты кавер-групп и эстрадных студий.

КОРОЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

30 июня 2023

Деревня Ванино Афанасьевского района

Писатели, поэты, публицисты и краеведы соберутся на 11-е чтения памяти В. Короленко, научно-практическую конференцию и праздничные мероприятия.

САБАНТУЙ

1 июля 2023

Вятские Поляны, стадион «Электрон»

Национальный праздник - это концерты, выставка-продажа декоративных изделий, аттракционы, татарская традиционная борьба и пр.

НА ИВАНА КУПАЛА

7 июля 2023

Поселок Ключи Кирово-Чепецкого района

Фестиваль на живописном берегу пруда. В программе запуск венков на воду, прыжки через костер, хороводы, огненное шоу и праздничный салют.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖЕЛЕЗА

7-8 июля 2023

Белая Холуница

Вас ждут демонстрация кузнечного мастерства, выставка-продажа железных изделий, ярмарки, конкурсы и концерты и экскурсии.

ВЯТСКИЙ ЛАПОТЬ

8-9 июля 2023

Кильмезь

Межрегиональный фестиваль мастеров народных промыслов «Вятский лапоть» проводят с 2009 года. Это дань памяти традициям: в 19-м веке здесь плели обувь из липового лыка. Местные умельцы до сих пор плетут ее для фильмов, бань и на сувениры.

МОСОЛОВСКИЙ РАЗГУЛЯЙ!

8 июля 2023

Село Залазна Омутнинского района

Фестиваль собирает поклонников фольклора, народных забав и почитателей старинных традиций. Вас ждут мастер-классы и встречи с народными умельцами.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ГРИНЛАНДИЯ»

14 - 16 июля 2023

Поляна на берегу Быстрицы у села Башарово

По слухам, главной звездой (хедлайнером) нынешнего фестиваля станет Юрий Антонов - исполнитель хитов «Мечта сбывается», «Море», «Анастасия», «Берегите женщин», «Вот как бывает» и многих других.

Фестиваль-2023 станет 29-м по счету. А юбилейная «Гринландия» выпадет на год 650-летия города Кирова.

Фестиваль-2023 на Быстрице станет 29-м по счету. Фото: «ГРИНЛАНДИЯ»

ФЕСТИВАЛЬ «ИСТОБЕНСКИЙ ОГУРЕЦ»

29 июля 2023

Село Истобенск Оричевского района

Соленые огурцы - гордость старинного вятского села. Праздник проводится здесь с 1996 года. Программа ожидается традиционная: шествие, дегустации, игровые площадки, чемпионат по огуречному хрусту и т.д.

ВЯТСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

25 июля - 10 августа 2023

Яранск

«Вятская провинция» - всероссийский академический художественный пленэр.

ВАСНЕЦОВСКИЙ ПЛЕНЭР

4 - 9 августа 2023

Мероприятие проходит ежегодно с 2006 года. Цель - популяризовать имена Виктора и Аполлинария Васнецовых и открыть новых мастеров изобразительного искусства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШЛЯП

5 - 6 августа 2023

Вятские Поляны

«Дом шляп» принимает гостей из разных регионов России и зарубежных стран. Здесь собираются все любители национальных, редких и дорогих головных уборов.

ДНИ РОМАНТИКИ НА ВЯТКЕ

26 - 27 августа 2023

Киров

Фестиваль искусств проводят с 2015 года в честь нашего земляка Александра Грина. Здесь собираются те, кому ближе не городская суета, а утонченность и романтика.

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

27 - 28 августа 2023

Яранск

Фестиваль народного творчества и ремесла пройдет в Яранске уже не в первый раз. Зрителей ждут ярмарка, концерты, мастер-классы, игры и конкурсы.