Вакансий в Кировской области стало еще на 11,7% больше

Больше всего рекрутеров по-прежнему интересуют продажники, курьеры и операторы звонков Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам апреля спрос на персонал в Кировской области в сравнению с мартом вырос на 11,7%. Об этом свидетельствуют данные исследований платформы HeadHunter (hh.ru).

На 30% больше стало вакансий в спортивных клубах, фитнес-центрах, салонах красоты. Ощутимо вырос спрос на домашний персонал, сотрудников турфирм, гостиниц и ресторанов, специалистов по безопасности, страховщиков, административный персонал.

Падение спроса зафиксировано в таких сферах, как автобизнес, сельское хозяйство, инвестиции и консалтинг.

Чаще всего в апреле кировские работодатели искали продажников, рабочий персонал, сервисных сотрудников, строителей, логистов.

По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, больше всего кировские работодатели заинтересованы в линейном и массовом персонале, например, в курьерах, продавцах, операторах звонков. Высокий спрос и на синих воротничков - представителей рабочих и производственных профессий. В сумме это 74% вакансий.