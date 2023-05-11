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НовостиОбщество11 мая 2023 10:21

Нехватка врачей, учителей и полицейских: какие вакансии в Кировской области не спешат занимать

В Кировской области не хватает полицейских, врачей и учителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Одна из самых дефицитных профессий на рынке труда в Кировской области - полицейский.

Одна из самых дефицитных профессий на рынке труда в Кировской области - полицейский.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба занятости населения Кировской области проанализировала рынок труда за I квартал 2023 года. По итогам специалисты составили списки самых дефицитных и избыточных профессий по состоянию на 1 апреля.

В недостатке оказалось множество бюджетных и рабочих специальностей. Так, например, в службе занятости находится 193 вакансии на должность полицейского, но соискателей на нее нет совсем. В дефиците также преподаватели иностранного языка (43 вакансии, 0 ищущих) и математики (49 вакансий, 1 ищущий), врачи - хирурги и терапевты (26 и 31 вакансия). В списке также расположились должности кассира, инженера-технолога, ветеринара и другие.

Среди избыточных профессий оказались менеджеры, агенты, операторы АЗС, работники лесопромышленных предприятий. Наиболее востребованной у соискателей оказалась должность директора предприятия: 22 жителя региона ищут такую работу, но вакансия только одна.