В Кировской области подорожали путевки в Турцию и билеты на поезда

Путевки на отдых в Турцию подорожали на 12%, в Беларусь - на 3,6% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировстате рассказали, как изменились цены на товары и услуги в регионе за месяц. Так, аналитики отметили повышение стоимости путевок на отдых за границей, речных круизов по России и проживания в хостеле.

ОВОЩИ И КРУПЫ ДЕШЕВЕЮТ

В апреле в регионе стали дороже мясные продукты. Так, выросла стоимость охлажденных и мороженых кур на 4,5%, свинины - на 2,2%, пельменей - на 2,1%. Кроме того, выше стали цены на рыбу охлажденную - на 5,2%, соленую - на 3,1%.

При этом начали дешеветь некоторые овощи: помидоры - на 13,7%, картофель - на 9,1% огурцы - на 4,1%. Снижение цен также зафиксировали на макаронные и крупяные изделия:

- вермишель - на 4,7%,

- макароны из пшеничной муки - на 4,6%

- горох и фасоль - на 3,7%,

- крупы овсяную и перловую - на 2,1%.

Среди других продуктов выгоднее стало приобретать муку и шоколадные конфеты - на 4,9% и 4,6% соответственно. В то же время выросли цены на карамель на 3,4%, зефир и пастилу - на 3,3%, сахар-песок - на 3,2%.

В апреле стали дороже груши, бананы и виноград. Фото: 43.rosstat.gov.ru

ЦЕНЫ НА ИНОМАРКИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

В группе непродовольственных товаров продолжает увеличиваться стоимость автомобилей. Подержанные иномарки обходятся покупателям дороже на 5,4%, новые - на 1,1%.

В то же время в апреле аналитики отметили снижение цен на парфюмерию и косметику:

- паста зубная - на 7,1%,

- пена для бритья - на 3,8%,

- крем для рук - на 3%,

- гель для душа - на 2,1%.

В группе бытовых приборов подешевели двухкамерные холодильники - на 5,9%, миксеры и блендеры - на 2,8%, стиральные машины - на 2,3%. Энергосберегающие лампы, напротив, стали дороже на 11,1%.

СТОИМОСТЬ КАСКО СТАЛА НИЖЕ

В апреле также изменились цены на услуги населению в Кировской области. Путевки в Турцию подорожали на 12%, Беларусь - на 3,6%. При этом отдых в ОАЭ стал обходиться дешевле на 12,6%, в отдельных странах Юго-Восточной Азии - на 8,5%, странах Закавказья - на 2,9%.

Тарифы на проезд в поездах дальнего следования стали выше на 10,4%, перелет в салоне экономкласса самолета - на 4%, аренда автомобилей - на 3,5%.

Помимо этого, возросли цены на услуги сиделок - на 6,1%, речные круизы на территории России - на 4,6%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре и проживание в хостеле - на 3,4%. Стоимость полиса КАСКО стала ниже на 6,7%.

Напомним, что в Кировской области выросла цена на моторное топливо.