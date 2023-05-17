В Кировской области выросла цена на моторное топливо

Самый большой скачок цен зафиксировали на газовое моторное топливо. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области выросли цены на моторное топливо. Таковы результаты исследования экспертов Кировстата за апрель 2023 года.

В минувшем месяце стоимость бензина марки АИ-98 и выше выросла на 0,7%, АИ-92 подорожал на 0,2%, АИ-95 - на 0,05%. Наибольший скачок цен зафиксировали на газовое моторное топливо - на 4,5%. При этом снизилась стоимость дизельного топлива: оно подешевело на 0,03%.

Месяц назад мы сообщали, что бензин в среднем по Кировской области подорожал на 0,9%.