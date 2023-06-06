37% кировчан не работают по специальности

Одна из частых причин ухода из сферы - маленькая зарплата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37% жителей Кировской области не работают по специальности либо ищут работу в совершенно другой сфере. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных порталом HeadHunter (hh.ru).

При этом у 72% респондентов был опыт работы по специальности, полученной в высшем учебном заведении. Однако продолжают карьеру в этом направлении лишь 47% опрошенных. При этом треть кировчан, отвечавших на вопросы, заявила, что проработала по специальности не больше года.

Самые частые причины ухода из профессии - сложность в поиске работы (36%), маленькая зарплата (35%), смутные карьерные перспективы, плохие условия труда и осознание «что это не мое».

Многие из опрошенных проходили дополнительное обучение, например, курсы повышения квалификации. Зачастую выбирали онлайн-обучение за гибкое расписание, удобный доступ к материалам занятий, экономии денег и времени на дорогу, возможность обучения в рабочее время.