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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:22

От 100 тысяч и выше: стало известно, каким специалистам в Кировской области готовы платить больше всех

В Кировской области составили топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Всем специалистам из перечисленного списка готовы платить от 100 тысяч рублей и выше.

Всем специалистам из перечисленного списка готовы платить от 100 тысяч рублей и выше.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Кировской области платят больше всех? Эксперты hh.ru ответили на этот вопрос, составив топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в регионе, открытых прямо сейчас.

На первом месте оказался геофизик - такому специалисту готовы платить от 150 тысяч рублей. Следом в топе расположился водитель-курьер на личном грузовом автомобиле - он сможет получать от 140 до 170 тысяч. Третье место досталось программисту 1С, чья зарплата составит от 130 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте топа оказались риэлтор и менеджер проектов в сфере информационной безопасности. Первому готовы платить от 120 тысяч в месяц, второму - от 110. Шестое место заняла вакансия автора научных работ по проектированию сетей и систем связи - такой специалист сможет получать до 150 тысяч рублей.

На последних местах оказались автослесарь, директор по персоналу, шеф-повар на кейтеринг и директор ресторана. Каждому из них обещают зарплату от 100 тысяч рублей в месяц.