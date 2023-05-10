Уголовное дело экс-главы Кирова Владимира Быкова пересмотрели еще раз

Экс-мэр Кирова отправится в колонию строгого режима. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прошел пересмотр уголовного дела Владимира Быкова. Подробности сообщает областная прокуратура.

ЧТО БЫЛО?

Кратко напоминаем: экс-главу Кирова арестовали еще в 2019 году по подозрению в получении взятки. Утверждение обвинительного приговора состоялось в декабре 2020 года, и за это время уголовное дело разрослось до 70 томов. Быкова обвиняли в мошенничестве и его организации, взяточничестве и растратах - все это в крупном размере.

Приговор огласили только в марте 2022 года. Быкова признали виновным лишь в получении взятки в крупном размере и дали ему за это восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 15,6 миллиона рублей. И по мелочи - запрет занимать госдолжности и работать в органах самоуправления в течение трех лет.

Приговор не понравился ни защите, ни обвинению. Обе стороны подали апелляцию, и в июне 2022 года Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда отменила и обвинительный приговор, и оправдание. Дело вернули на рассмотрение.

16 февраля 2023 года стало известно, что Быкова судили за две взятки в особо крупном размере и мошенничество - тоже в особо крупном. В результате наказанием стали 9 лет лишения свободы, штраф в 17 миллионов рублей, тот же запрет занимать должности на госслужбе. Кроме того, и с него его, и с соучастника Яфаркина решили взыскать материальный ущерб на сумму 165 миллионов рублей.

НОВЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

В феврале с Быкова сняли обвинения в пособничестве в хищении 22 миллионов рублей, принадлежавших АТП. И это решение тоже обжаловали обе стороны. В итоге дело снова пересмотрели. Апелляционный суд отменил приговор первой инстанции в части оправдания Быкова, а также осуждение по факту получения взятки в размере 7,8 миллиона рублей. Как сообщает прокуратура, уголовное дело в этой части возвращено на новое рассмотрение.

Суд апелляционной инстанции также согласился с доказанностью вины Быкова в части мошенничества с муниципальным земельным участком (причиненный ущерб - 165 миллионов) и получения взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Итого окончательный приговор составил 8,5 года в колонии строгого режима со штрафом в размере трех миллионов рублей и все тем же запретом на работу на госдолжностях.