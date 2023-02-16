Приговор экс-главе Кирова Быкову: 9 лет строгого режима, штраф и взыскание ущерба

Бывший чиновник должен отправиться в колонию строгого режима. Фото: прокуратура Кировской области

Первомайский районный суд города Кирова вынес приговор бывшему главе Кирова Владимиру Быкову. «Комсомольская правда - Киров» рассказывает об итогах дела, расследование и рассмотрение которого растянулось на несколько лет.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Владимир Быков в 2007 году избрался депутатом Кировской городской Думы, а вскоре стал главой города. В 2012 году Владимира Васильевича переизбрали главой Кирова еще на 5 лет. Далее Быков возглавил областное Заксобрание.

В июле 2018 года Следком возбудил дело о мошенничестве при продаже земли в парке Победы. Мэрия заявила иск с требованием вернуть 165 миллионов рублей, недополученных городской казной при совершении сделки.

Судили Леонида Яфаркина - учредителя «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС). Именно КЗОРС в середине 2000-х арендовал землю под строительство спорткомплекса, однако позднее выкупил участки за весьма скромную сумму и перепродал компании-застройщику.

А 29 ноября 2019-го взяли и Быкова. Правда, по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Но затем вскрылись и другие преступные эпизоды. Конкретно о мошенничестве по парку Победы следователи дали первые комментарии в апреле 2020-го.

К концу расследования в уголовном деле Владимира Быкова насчитали 70 томов.

В ЧЕМ ОБВИНИЛИ И ЗА ЧТО СУДИЛИ

Установлено, что Быков, используя свое служебное положение, в сговоре с Яфаркиным совершил мошенничество при продаже муниципальной земли: плата была в 400 раз меньше реальной рыночной цены.

Кроме того, бывший чиновник получил две взятки (суммарно 9,3 миллиона рублей) за незаконное бездействие при организации поставок топлива в городское «Автотранспортное предприятие» (АТП) и за сделку с «Удобным маршрутом» на поставку оборудования.

Был еще эпизод о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ). Быкова обвиняли в пособничестве в хищении 22 миллионов рублей у все того же АТП. Однако по этому обвинению Владимира Васильевича оправдали.

11 марта 2022 года Быкова осудили только за взятку по АТП. Приговорили к 8 годам «строгого» со штрафом в 15,6 миллиона рублей. Однако обе стороны - обвинение и защита - обжаловали приговор.

22 июня Судебная коллегия отменила и обвинительный приговор, и оправдание. Дело вернули на повторное рассмотрение.

И вот, сегодня, 16 февраля 2023 года, стало известно, что в итоге Быкова судили за две взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

- Суд с учетом мнения гособвинителя назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 17 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 3 года, - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд также удовлетворил исковые требования о взыскании в солидарном порядке с подсудимого и его соучастника (Яфаркина - ред.) материального ущерба на сумму более 165 миллионов рублей.

Быков отправится в колонию строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.