В Кирове на ходу загорелся троллейбус №8

Огонь удалось потушить еще до приезда пожарных. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_blacklist

В Кирове произошел пожар в троллейбусе. Об случившемся сообщили в городской администрации

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ БЛАГОДАРЯ ЭКИПАЖУ

Огонь разгорелся во время движения - транспорт в тот момент находился у дома №107 по Московской. Как выяснилось, вспыхнул высоковольтный провод. Экипаж не растерялся и оперативно эвакуировал всех пассажиров, после чего самостоятельно начал тушить огонь. В результате сработали четко и слаженно, благодаря чему никто не пострадал, и даже пожарных вызывать не пришлось.

Троллейбус №8 принадлежит Кировскому автотранспортному предприятию. В компании уточнили, что одной из причин возгорания может быть заводской брак. Однако это еще предстоит выяснить. Специалисты отбуксируют машину в ремонтную зону, восстановят поврежденные детали и вновь выведут транспорт на линию.

- Экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу, - добавили в организации.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Тем временем предприятию грозит явление ревизора. Случай быстро обошел соцсети и СМИ, и очень скоро дошел до правоохранительных органов. Областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок. Руководство ведомства контролирует ее результаты.

В ведомстве также отметили, что благодаря действиям водителя и кондуктора «удалось избежать наступления неблагоприятных последствий, гибели или травмирования граждан».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ… И НЕ ОДИН

Подобные случаи в Кирове, к сожалению, не редкость и происходят регулярно. Так, в марте 2021 года на ходу загорелся троллейбус. Никто не погиб и не пострадал, опять-таки, благодаря слаженным действиям экипажа: кондуктор оперативно эвакуировала пассажиров, а водитель отсоединил токоприемники от электросетей и вызвал пожарных.

Спустя буквально пять дней вспыхнул автобус №44. В происшествии также никто не пострадал, экипаж сработал четко по инструкции: вывел пассажиров и начал тушить транспорт. Водителю и кондукторы помогали неравнодушные кировчане.

В ноябре 2021 года снова произошел пожар в автобусе. Машина сгорела дотла, однако человеческих жертв удалось избежать - снова благодаря водителю и кондуктору, которые вовремя эвакуировали всех, находящихся в салоне.