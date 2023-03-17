В Кирове вспыхнул высоковольтный провод в троллейбусе с пассажирами

ЧП произошло на улице Московской. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_blacklist

В Кирове загорелся высоковольтный провод в троллейбусе. Об этом сообщает горадминистрация.

Возгорание произошло на ходу в троллейбусе №8 на Московской, 107. Экипаж оперативно провел эвакуацию пассажиров и приступил к тушению огня. В итоге вызов пожарных даже не потребовался.

Машину, принадлежащую Кировскому автотранспортному предприятию, отбуксируют в ремонтную зону. Специалисты восстановят поврежденные детали и снова выведут транспорт на линию. Одной из причин происшествия мог стать заводской брак, как уточнила компания-перевозчик, однако это еще предстоит выяснить. А экипаж троллейбуса планируют поощрить за слаженную и профессиональную работу.

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