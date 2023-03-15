«Запил из-за обнаруженной кисты и взял ружье»: в Вятских Полянах задержали охотника, устроившего стрельбу из окна квартиры

Сотрудники СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан задержали стрелявшего без применения оружия. Фото: прокуратура Кировской области

В Вятских Полянах задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна собственной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры со ссылкой на Вятскополянского межрайонного прокурора Кировской области.

ОТКРЫЛ ОГОНЬ ИЗ ОКНА СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ

Происшествие случилось в районе СХТ города Вятские Поляны в среду, 15 марта, около 11 часов. 47-летний местный житель открыл огонь из окна собственной квартиры. При нем было два гладкоствольных ружья, в квартире он находился один.

На месте ЧП работали сотрудники Следственного комитета, полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии, дежурила «скорая помощь». Для координации действий правоохранительных органов на место прибыл межрайонный прокурор Сергей Муржин. Областная прокуратура взяла на особый контроль ситуацию. Региональный Следственный комитет начал проверку.

На месте работали сотрудники Следкома, полиции, Росгвардии. Фото: СУ СКР по Кировской области

Около 14 часов на месте происшествия наступило затишье: стрельба прекратилась. В это время на помощь прибыли сотрудники СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан. К 16 часам мужчину задержали живым. По данным пресс-службы областного управления Росгвардии, оружие применять не пришлось. Нарушителя передали правоохранительным органам.

ЗАПИЛ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ

Происшествие изрядно встревожило всех кировчан и в особенности жителей Вятских Полян - по понятным причинам. Как сообщил губернатор Александр Соколов, это могло произойти на фоне алкогольного опьянения: мужчина не пил на протяжении 16 лет и внезапно сорвался. Реакция организма и могла стать одной из причин произошедшего. Следователи также подтвердили, что мужчина был пьян. Некоторые, однако, утверждают, что раньше за мужчиной не водилось таких привычек.

- Он спортсмен, всегда в адеквате, хороший мужик, но что-то пошло не так. Я его не оправдываю, но что-то видимо произошло. Жаль его, теперь посадят, - написала одна из жительниц региона в комментариях под постом губернатора.

Другой кировчанин рассказал в комментариях, что мужчина запил после того, как у него обнаружили проблемы со здоровьем:

- Я этого человека знаю, и очень за него переживаю. Работящий мужик, начались серьезные проблемы со здоровьем, нашли кисту в голове, вот и начал пить, четвертый день пьет. До этого 17 лет не пил.

Мужчину задержали около 16 часов. Фото: прокуратура Кировской области

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Так или иначе, теперь у мужчины будут еще и проблемы с законом. Следком возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь полицейских: он сделал несколько выстрелов в их сторону. В областном УМВД подтвердили этот факт.

- Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оружие, из которого велась стрельба, изъяли, как и второе гладкоствольное ружье. Как выяснилось, мужчина является охотником.

Сейчас ведется расследование, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Полиция также продолжает проверку, в Вятские Поляны выехала следственно-оперативная группа.

В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры: что известно на данный момент

По оперативной информации, у мужчины с собой два гладкоствольных ружья. На данный момент известно, что других людей в квартире нет. Все подробности происходящего на данный момент выясняются. На месте работают сотрудники полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии и следователи.

Подробнее

Последние новости о стрельбе в Вятских Полянах: прибытие снайпера и временное затишье Паблик «Полянский дозор» сообщает, что по состоянию на 13.50 наступило «некоторое затишье». - Выстрелы слышны примерно раз в 20 минут. По словам очевидцев на месте, есть ощущения, что у мужчины заканчиваются боеприпасы, и он ведет подготовку зарядов, - сказано в посте.

Подробнее

В Вятских Полянах на мужчину, устроившего стрельбу, завели уголовное дело за посягательство на жизнь полицейских

Сегодня, 15 марта, 47-летний житель Вятских Полян устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Как сообщает ведомство, мужчина выстрелил «в сторону, где непосредственно находились сотрудники полиции». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подробнее

Видео стрельбы в Вятских Полянах 15 марта 2023: мужчина с ружьем стрелял из окна собственной квартиры

В соцсетях появилось видео стрельбы в Вятских Полянах 15 марта 2023. Мужчина начала стрелять прямо из окон своей квартиры.

Подробнее