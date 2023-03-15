Видео стрельбы в Вятских Полянах 15 марта 2023: мужчина с ружьем стрелял из окна собственной квартиры

15 марта 2023 года мужчина устроил стрельбу в Вятских Полянах. Фото: скрин с видео из соцсетей

В соцсетях появилось видео стрельбы в Вятских Полянах 15 марта 2023. Мужчина начала стрелять прямо из окон своей квартиры.

На данный момент известно, что в Вятских Полянах 15 марта 2023 года местный житель устроил стрельбу из собственного дома, предположительно, на фоне пьянства. Губернатор Александр Соколов сообщил, что мужчина не пил алкоголь в течение 16 лет, однако сорвался и «организм отреагировал неадекватно». Глава региона также добавил, что пострадавших нет.

На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии. Их работу координирует межрайонный прокурор Сергей Муржин. Ситуация на особом контроле областной прокуратуры. На видео с места стрельбы в Вятских Полянах 15 марта 2023 года запечатлены сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент, по последним новостям, мужчина все еще находится в собственной квартире. Сейчас стрельба временно прекратилась. По последним новостям, на мужчину завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов: Следком Кировской области сообщает, что мужчина произвел несколько выстрелов в сторону полицейских. Продолжаются мероприятия по пресечению противоправных действий.

В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры: что известно на данный момент

По оперативной информации, у мужчины с собой два гладкоствольных ружья. На данный момент известно, что других людей в квартире нет. Все подробности происходящего на данный момент выясняются. На месте работают сотрудники полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии и следователи.

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Последние новости о стрельбе в Вятских Полянах: прибытие снайпера и временное затишье Паблик «Полянский дозор» сообщает, что по состоянию на 13.50 наступило «некоторое затишье». - Выстрелы слышны примерно раз в 20 минут. По словам очевидцев на месте, есть ощущения, что у мужчины заканчиваются боеприпасы, и он ведет подготовку зарядов, - сказано в посте.

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В Вятских Полянах на мужчину, устроившего стрельбу, завели уголовное дело за посягательство на жизнь полицейских

Сегодня, 15 марта, 47-летний житель Вятских Полян устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Как сообщает ведомство, мужчина выстрелил «в сторону, где непосредственно находились сотрудники полиции». По данному факту возбуждено уголовное дело.

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