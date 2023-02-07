«Если страдают люди, главврачей будем увольнять»: в Котельниче из-за жалоб пациентов сменили руководство больницы

С 19 февраля в больнице приступит к работе новый руководитель. Фото: Александр ГЛУЗ

Пример Котельничской ЦРБ показал, что жалобы горожан могут быть услышаны на высоком уровне. Казалось, что может быть проще: написал пост в соцсетях, выплеснул недовольство, душу успокоил - и живешь дальше. А нет: иногда интернет-заявления могут повлиять на работу целого учреждения.

ОЧЕРЕДЬ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

По словам котельнич, проблемы начались после внедрения «электронной очереди». Раньше люди получали направление в виде талона, после чего могли попасть на прием, просто сверившись с расписанием работы кабинетов.

Но нововведения привели к неутешительному результату. Живых очередей в больнице не стало - время приема назначала система. Вот только «окон» для всех пациентов в ней оказалось недостаточно, и людям приходилось ждать по две недели, чтобы просто сдать анализы.

Так, один из пациентов обратился в больницу 27 января, а сдать анализы ему предложили только 7 февраля.

ИСПРАВИЛИ ЗА НОЧЬ

Своими силами повлиять на ситуацию местные жители не смогли. Поэтому котельничане обратились за помощью в кировское отделение Народного фронта.

- То, что происходит - неприемлемо. Если человек пришел с вирусной инфекцией или еще с чем-то серьезным, оценить его состояние нужно максимально оперативно, а не через две недели, когда с ним может случиться что угодно, - заявили активисты.

Они обратились за разъяснениями в региональный минздрав. Тот, в свою очередь, оперативно отреагировал на «крик о помощи».

На решение проблемы понадобилось меньше суток. Как отметили активисты ОНФ, систему «просто нужно было довести до ума».

Стоило пациентам публично выразить недовольство, как эту историю тут же подхватили СМИ. И все исправили буквально за ночь: пришедшие в больницу на следующее утро пациенты рассказали, что «электронную очередь» ликвидировали, и теперь сдать анализы можно сразу после получения направления в регистратуре.

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА

Инцидент в Котельничской ЦРБ обсудили на еженедельном совещании в региональном правительстве. С докладом выступила министр здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина. Она заявила, что руководству больницы неоднократно указывали на недостатки в работе.

- Мы не раз говорили, что необходимости в предварительной записи на сдачу лабораторных анализов нет - такой прием должен производиться в максимально оперативном режиме, - отметила Екатерина Эдуардовна.

По ее словам, «электронику» в больнице ликвидировали. Новую «старую» систему приема проработали с персоналом, а «инициативного» главврача сняли с должности.

- В среду, 8 февраля, запланирован комплексный ведомственный контроль в Котельничской ЦРБ. Будут детально проанализированы все процессы. С 19 февраля в больнице приступит к работе новый руководитель, - добавила министр.

ПРОВЕРКИ ПО ВСЕМУ РЕГИОНУ

Инцидент в Котельниче стал поводом для проверки медучреждений во всех районах, которую инициировал губернатор Александр Соколов. На еженедельной планерке он возмутился работой некоторых главврачей и подчеркнул, что качественная работа больниц напрямую зависит от компетентного руководства.

- Если главврач плохо понимает свои обязанности, и из-за этого страдают люди, будем увольнять. Почему в Орловскую больницу до сих пор не могут найти хирурга, а в Свече появились сразу два молодых специалиста? В один район едут, а в другой нет. Хотя квартиры и там, и там дают. Значит где-то работа налажена, а где-то еще надо все прорабатывать, - подчеркнул глава региона.

Губернатор дал профильным министерствам полтора месяца на детальную проверку деятельности всех больниц региона. Как подчеркнул Александр Соколов, упор должен быть сделан на отзывы пациентов - это главная оценка работы больниц.