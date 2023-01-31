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НовостиОбщество31 января 2023 9:19

В Котельниче решили проблему электронных очередей

Теперь местные жители могут сдать анализы в день получения направления
Артем ЗАМЯТИН
Меньше суток понадобилось для решения проблемы с очередями.

Меньше суток понадобилось для решения проблемы с очередями.

Фото: Елена СТЕПАНОВА

Буквально вчера мы писали о «крике» жителей Котельнича, столкнувшихся с проблемами при посещении местной больницы. Пациенты жаловались, что в очереди на простую сдачу анализов им приходится стоять по две недели.

К решению проблемы подключились активисты ОНФ, которые помогли местным жителям достучаться до руководства больницы. Напомним, что по мнению активистов, проблема заключалась в неналаженной работе электронной очереди, в которой для всех пациентов просто не хватало мест.

Стоило публично высказать недовольство - и проблему решили меньше, чем за сутки. Уже сегодня пациенты Котельничской ЦРБ, побывавшие в больнице с утра, рассказывают: анализы можно сдать сразу после получения направления.