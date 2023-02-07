Александр Соколов пообещал увольнять главврачей за недобросовестную работу

Губернатор Кировской области поручил Дмитрию Курдюмову разобраться с вопросами в медучреждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На еженедельном совещании в правительстве Кировской области Александр Соколов возмутился работой некоторых главврачей. Поводом стала недавняя ситуация в Котельнической ЦРБ. Недавно мы рассказывали о том, что в заведении сменится руководство.

- Если главврач плохо понимает свои обязанности и из-за этого страдают люди, будем увольнять. Почему в Орловскую больницу до сих пор не могут найти хирурга, а в Свече появились сразу два специалиста? Прошу провести детальную проверку всех медицинских учреждений и навести там порядок, - обратился к Дмитрию Курдюмову глава региона.

Целью проведенных мероприятий должно стать понимание того, почему в некоторые медучреждения не получается привлечь новые кадры.