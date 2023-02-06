В Котельничской ЦРБ сменят руководство после скандала со сдачей анализов

Сейчас система записи на сдачу анализов ликвидирована. Фото: Ксения Высотина

В Котельничской ЦРБ после скандала со сдачей анализов сменится руководство. Об этом стало известно на планерке у губернатора Александра Соколова.

Ранее мы сообщали, что жителям Котельнича приходится по две недели ждать своей очереди на сдачу анализов из-за введения предварительной записи. На сегодняшней планерке глава региона поинтересовался, как решилась проблема.

По словам министра здравоохранения области Екатерины Видякиной, руководству больницы неоднократно указывали на отсутствие необходимости предварительной записи на сдачу анализов. На данный момент такая система ликвидирована.

- В среду, 8 февраля, запланирован комплексный ведомственный контроль в Котельничской ЦРБ. Будут детально проанализированы все процессы. С 19 февраля в больнице приступит к работе новый руководитель, - добавила министр.