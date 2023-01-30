Пациенты больницы в Котельниче ждут по две недели, чтобы сдать анализы

В Котельниче из-за электронных очередей люди не могут сдать анализы по две недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пациенты котельнической ЦРБ вынуждены ждать по две недели, чтобы просто сдать анализы. Об этом рассказали в кировском отделении Народного фронта, куда местные жители обратились за помощью.

По словам котельничан, проблемы начались после внедрения системы электронной очереди. Раньше направление пациенты получали в виде талона. В таком случае они могли сдать анализы в любой день, просто сверившись с графиком работы кабинетов.

Но ситуация изменилась. К сожалению, в худшую сторону. Сейчас в больнице действует «электронная очередь», и время посещения пациентам назначает система. Но «окошек» хватает далеко не на всех. Так, один из пациентов обратился за помощью 27 января, а анализы ему предложили сдать только 7 февраля.

- То, что происходит сейчас - неприемлемо. Если человек пришел с вирусной инфекцией или еще с чем-то серьезным, оценить его состояние нужно максимально оперативно, а не через две недели, когда с ним может случиться что угодно, - подчеркивают активисты.

По мнению специалистов ОНФ, «электронную очередь» просто нужно довести до ума, чтобы из-за неполадок системы не страдали люди.

За разъяснениями активисты обратились в региональный минздрав, подчеркнув, что, если ситуация не изменится в ближайшее время, то они направят обращение в прокуратуру.