День города 12 июня 2022 года в Кирове: какие улицы перекроют и как изменится движение общественного транспорта

Изменения в работе транспорта связаны с празднованием 648-летия города Кирова Фото: Анна МАМАЕВА

В воскресенье, 12 июня, в Кирове временно перекроют движение транспорта на нескольких участках улиц. Кроме того, пассажиров предупреждают об изменении маршрутов автобусов и троллейбусов. Некоторые из них и вовсе прекратят свою работу. Отметим, что такие меры связаны с празднованием Дня города.

С 07.00 ДО 15.00

ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦ

Горожан предупреждают, что в этот промежуток времени на Октябрьском проспекте от Воровского до Некрасова пройдут соревнования по картингу и дуатлону. Помимо этого, перекроют проезжие части улицы Милицейской от Октябрьского проспекта до Карла Маркса и улицы Азина от Октябрьского проспекта до Горького.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ

- № 9 - начнет движение от улицы Мельничной по Комсомольской, Карла Маркса, Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 12 - от улицы Мельничной по Комсомольской, Карла Маркса, Воровского. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 53 - от Комсомольской по улицам Карла Маркса, Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 54 - от Ленина по улицам Милицейской, Карла Маркса, Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 61 - от Чапаева по улицам Комсомольской, Карла Маркса, Воровского, Октябрьскому проспекту. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- №№ 101, 116 - от Горького по улицам Некрасова, Октябрьскому проспекту, по существующему маршруту;

- №№ 104, 136, 143, 146 - от улицы Горького по Воровского, Октябрьскому проспекту, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 129 - от улицы Горького, по Воровского, далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 117 - от улицы Горького по Комсомольской, Карла Маркса, Милицейской. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- троллейбусы маршрута № 3 начнут движение от остановки «Площадь ХХ партсъезда» по Октябрьскому проспекту до улицы Красноармейской. Обратно - по Октябрьскому проспекту по существующему маршруту.

С 20.00 ДО 23.00

ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦ

Вечером 12 июня в Кирове закроют движение по улице Карла Маркса. Как уточнили в городской администрации, речь идет об участке от улицы Преображенской до Спасской.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ

- № 2 - от улицы Дзержинского по Октябрьскому проспекту и Воровского. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 10 - от Милицейской, по улицам Карла Маркса, Воровского, Октябрьскому проспекту, далее - по существующему маршруту;

- № 14 - от улицы Воровского, по Ленина, Профсоюзной. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 23 - от Лепсе по Октябрьскому проспекту, Воровского, Карла Маркса. Далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 39 - от улицы Профсоюзной по Октябрьскому проспекту и Воровского, далее по существующему маршруту;

- № 46 - от Дзержинского по Октябрьскому проспекту, Воровского, Карла Маркса. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;

- № 47 - от улицы Ленина, Преображенской, Карла Маркса, далее - по существующему маршруту;

- № 84 - от Профсоюзной по улицам Ленина, Воровского, далее - по существующему маршруту;

- № 90 - от улицы Дзержинского по Октябрьскому проспекту, Воровского, Карла Маркса. Далее - по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом.

- работу автобусов маршрута № 88 и троллейбусов № 1 приостановят.

Напомним, что в День города в Кирове будут работать 25 развлекательных площадок. Для жителей организуют концерты, мастер-классы, тематические выставки, спортивные мероприятия и экскурсии. Завершится праздник выступлением рок-группы и двумя фейерверками. Подробную афишу мероприятий на 12 июня 2022 года можно найти здесь.

Погода в этот день ожидается ветреной и прохладной. Днем синоптики прогнозируют до +17 градусов. Вечером похолодает до +10.