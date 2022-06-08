В Кирове 12 июня частично перекроют Октябрьский проспект

Соревнования пройдут в рамках празднования Дня города. Фото: admkirov.ru

В Кирове участок Октябрьского проспекта временно перекроют из-за соревнований картингистов. Об этом сообщает горадминистрация.

Соревнования состоятся 12 июня в рамках празднования 648-летия Кирова. Картингисты будут состязаться на Октябрьском проспекте с 09.30. После них на трассу выйдут участники областных соревнований по дуатлону. В программе - бег на 2 км, велогонка на 8 км и километровый забег.

Горадминистрация предупреждает, что с 7 до 15 часов участок Октябрьского проспекта от Некрасова до Воровского будет перекрыт для транспортных средств.