Прохладно и ветрено: какой будет погода 12 июня в Кирове

Желающим посмотреть на праздничный салют на Театральной площади придется одеться потеплее. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Погода в День города будет облачной и прохладной. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 12 июня 2022 года в Кирове.

С самого утра небо будет закрыто тучами, температура воздуха составит до +9 градусов тепла. К полудню выглянет солнце, потеплеет до +12, а днем - до +17 градусов. Такую отметку термометр будет показывать до самой ночи. В 21 час похолодает до +10 градусов, согласно прогнозу синоптиков, так что желающим полюбоваться на праздничный фейерверк придется запастись теплой одеждой.

Стоит также отметить, что ожидается достаточно сильный ветер. Так, порывы в течение дня могут составлять 8-10 м/с. Осадков 12 июня не ожидается вовсе. Атмосферное давление будет колебаться на отметке в 744-746 мм ртутного столба.

Напомним, что, согласно плану мероприятий, кировчан 12 июня ждут концерты, фестивали и танцы. На 21 час намечено выступление легендарной группы «Рок-острова», а в 22 часа прогремит праздничный салют. Подробности - здесь.